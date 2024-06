Samara Felippo homenageia o namorado em data especial: 'Amo e não é pouco'

Celebrando mais um ano de vida do namorado, a atriz Samara Felippo surpreendeu o humorista Elidio Sanna com uma declaração

Dia de festa na casa de Samara Felippo! A atriz surpreendeu o namorado, o humorista Elidio Sanna, com uma comemoração surpresa em seu aniversário de 40 anos, completados na segunda-feira, 3. Para celebrar a data especial do amado, a artista o presenteou com um bolo e fez questão de homenageá-lo nas redes sociais.

Através de seus stories no Instagram, Samara abriu um álbum de fotos com diversos momentos marcantes do casal e se declarou ao companheiro. "Eu te amo e não é pouco! Obrigada por esses 10 aniversários comigo. Parabéns, meu amor", escreveu ela na publicação.

Em outro registro, a atriz mostrou o momento em que Elidio recebe o bolinho surpresa. "É dia do cara mais f*** que já conheci! E, por acaso, sou casada com ele há 10 anos! Eu te amo", declarou Samara Felippo. Vale lembrar que a famosa assumiu o romance com o humorista após o fim de seu casamento com o jogador de basquete Leandrinho Barbosa.

Elidio Sanna é conhecido no mundo da comédia por integrar o grupo Barbixas, criado em 2004 em parceria com Anderson Bizzochi e Daniel Nascimento. Juntos, eles já se apresentaram em mais de 80 cidades da América Latina e da Europa.

Samara Felippo comemora aniversário da filha caçula com festão

Samara Felippo usou as redes sociais para mostrar os detalhes da festa de aniversário da filha caçula, Lara. A menina, fruto de seu relacionamento com ex-jogador de basquete Leandro Barbosa, completou 11 anos, e celebrou a data especial ao lado dos amiguinhos.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz mostrou alguns registros da herdeira se divertindo com os amigos em um parque com várias atrações. Além disso, ela também posou com a aniversariante e a filha mais velha, Alícia, de 14 anos.

Já na legenda, Samara parabenizou Lara. "Filha, criar filho é uma construção diária, um aprendizado árduo de muita entrega e amor, imensurável amor, incontestável amor. Obrigada por me deixar cuidar de você esses 11 anos bem do jeitinho que sou, sendo firme quando preciso, gentil e vulnerável", começou.

"Obrigada por também acolher minhas dores. Eu sei o quanto você precisa de mim e quero que saiba que preciso muito de você também. Me ajuda? Tenho muito orgulho de ser sua mãe e muita admiração pela menina incrível que você vem se tornando. Feliz toda sua vida!!! Eu te amo, Lara", declarou.