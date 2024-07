Samara Felippo compara história de traição a de Iza: 'Muita solidão'

A atriz Samara Felippo prestou solidariedade a Iza após polêmica de traição e relembrou da própria história, onde notou semelhanças com a da cantora

Assim como uma série de outros famosos, Samara Felippo prestou apoio a Iza, depois da cantora revelar que o relacionamento com Yuri Lima terminou, por causa de uma traição do atleta. Nesta quinta-feira (11), um dia após a explosão da polêmica, a atriz refletiu sobre o caso de Iza e relembrou sobre a própria história, relembrando do caos causado na vida de uma mulher quando situações com estas ocorrem.

"Virou circo, como a Iza disse. Eu também estou aqui para dar todo o apoio, acolhimento e carinho para essa mulher f*da que ela é. Quero trazer um pouco da minha empatia para esse lugar, porque a história da Iza despertou muitos gatilhos em mim. Principalmente, porque passei pela mesma coisa", contou a artista.

Iza está grávida da primeira filha, fruto do relacionamento com o atleta, fato para o qual Samara trouxe uma reflexão sobre os sentimentos, que são mais intensos como a frustração e a solidão: "Saber que você acreditou em uma pessoa, idealizou uma família, sonhos. E gente sai dessa m*rda toda se sentindo culpada.

Em seguida, a atriz analisou a estrutura da sociedade, através da própria perspectiva, pontuando que a traição se trata de um jogo de poder, instaurado pelo patriarcado, e uma falta de caráter e lealdade que vem de cada um.

Samara Felippo fala de violência de gênero durante a gestação

A artista se classificou como uma "mulher ferida", por já ter lidado com uma situação semelhante a da cantora. Além disso, Samara também falou sobre o momento de vulnerabilidade vivido por Iza, já que tudo se torna mais intenso na gestação:

"A gravidez é um momento muito mais vulnerável, frágil, com muitas (mulheres) debilitadas. Só queremos um parceiro que entenda o que é essa gestação, que divida essa gestação com a gente e que divida um puerpério. Passar um puerpério sozinha é muito difícil", disse ela.