Samantha Schmütz usa vestido com transparência em Cannes

Samantha Schmütz aparece com vestido sem alças e com transparência durante evento de fala no Festival de Cannes

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 13h04

A atriz Samantha Schmütz continua circulando pelos eventos do Festival de Cannes, na França. Após marcar presença de um tapete vermelho da première de um filme, ela foi vista em mais uma sessão de gala e caprichou na escolha do look.

Nas redes sociais, a artista mostrou várias fotos do seu vestido sem alças e com transparência.

"Sem palavras para descrever a emoção de estar no maior festival de cinema do mundo, rodeada pela energia das mentes artísticas mais criativas do mundo, respirando a sétima arte, assistindo o filme da vida do Elvis, com o elenco todo na sala com direito a Priscilla Presley na plateia… que gratidão trabalhar com cinema e ter essa oportunidade de estar aqui", disse ela na legenda.

Samantha Schmütz se desculpa com Juliette

Há poucos dias, Samantha Schmütz se envolveu em uma polêmica ao insinuar que Juliette Freire não seria artista. Ela apareceu nas redes sociais para se desculpar e ficou emocionada durante o desabafo.

“Estou passando aqui... Eu gostaria de ter vindo antes, mas eu precisei refletir, precisei digerir, precisei chorar, precisei entender que realmente o meu comentário foi super infeliz. Foi carregado de ódio, de mágoa, de falta de empatia. Uma pessoa que só faz o bem pro Brasil, na verdade, tem pouquíssimo tempo de carreira, de artista, sim, porque está cantando, está fazendo show, está lutando, tem seus fãs. E eu fiz esse comentário, totalmente desnecessário, descabido. Eu estou super triste. Eu aprendi, pode ter certeza, com isso”, disse ela.

“Eu acho que eu precisava disso para aprender. Eu estou aqui para pedir realmente desculpas à Juliette, aos fãs dela, que eu magoei, mas pode ter certeza que a pessoa mais magoada, mais ferida, mais atingida com essa história sou eu. Em um momento que não tem nada a ver eu estar sentindo isso, porque estou em Cannes para estudar, para levar mais qualidade ao meu trabalho, ao meu público que vai me assistir, que lota os cinemas também para me ver. Não tem porque eu fazer esse tipo de comentário. A Juliette usa maravilhosamente bem as redes dela, lutando por causas que são as minhas causas também, uma pessoa que está há pouco tempo na mídia e já fala pra caramba, ajuda pra caramba ao Brasil. Então não tem porque eu fazer esse comentário que magoou ela e os seus fãs. Então eu estou aqui realmente para pedir desculpas, estou super triste e eu espero que você me perdoe Juliette e o Brasil também, me dê essa chance de aprender”, finalizou.