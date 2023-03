Sam Neill anuncia diagnóstico de câncer avançado e revela que está em tratamento

Aos 75 anos, o ator de ‘Jurassic Park’, Sam Neill anuncia que foi diagnosticado com câncer em estágio avançado

O protagonista do clássico filme ‘Jurassic Park’,Sam Neill, de 75 anos, revelou que está fazendo tratamento contra um câncer no sangue em estágio avançado.

De acordo com o jornal The Guardian, o astro escreveu um desabafo sincero nas páginas de sua biografia, "Did I Ever Tell You This?" ("Eu Já Te Disse Isso?"), e expõe pela primeira vez todo o doloroso processo que está enfrentado após ser diagnosticado com linfoma angioimunoblástico de células T.

"Não posso fingir que o ano passado não teve seus momentos sombrios (...) Mas esses momentos sombrios lançam a luz em um relevo nítido, você sabe, e me deixaram grato por todos os dias e imensamente grato por todos os meus amigos", revelou.

Grato pela vida, Sam afirmou que após ser diagnosticado seu mudo desabou por completo, porém o apoio da família e dos amigos foram de suma importância para ele seguir em frente diante do momento díficil, e foi na produção de seu livro que ele encontrou forças para superar a doença.

"Nunca tive a intenção de escrever um livro. Mas, à medida que continuei escrevendo, percebi que na verdade estava me dando uma razão para viver e eu ia para a cama pensando: 'Vou escrever sobre isso amanhã ... isso vai me entreter.' E foi realmente um salva-vidas, porque eu não poderia ter passado por isso sem nada para fazer, sabe?”, relatou.