Saiba quem é Xolo Maridueña, suposto affair de Bruna Marquezine

Ator Xolo Maridueña tem aparecido com Bruna Marquezine há meses, mesmo após o fim das gravações do filme Besouro Azul

Xolo Maridueña (21) tem aparecido bastante ao lado de Bruna Marquezine (27) nos últimos meses, o que tem provocado uma onda de especulações sobre um namoro entre os dois. No último final de semana, por exemplo, o astro do filme Besouro Azul celebrou o Natal com a família da atriz e Xuxa (59), no Rio de Janeiro.

E parece que Xolo não deve deixar as terras tupiniquins por agora, o ator vai passar a virada do ano com Bruna Marquezine em Salvador . Nesta última quarta-feira, 27, ele chegou a ser flagrado ao lado da carioca enquanto embarcava em um voo comercial.

Nas redes sociais, o americano não esconde o quanto é encantado pelo Brasil. Mesmo sendo muito discreto, volta e meia ele compartilha registros ao lado de Bruna , que é seu par romântico no filme Besouro Azul. O projeto tem estreia prevista para 2023.

"Feliz aniversário, monstro da fofoca. Até após gravar um filme inteiro juntos, você ainda me aguenta, o que significa que você merece o aniversário mais feliz de todos. Obrigado por pedir todas as sobremesas quando comemos, me ensinar as melhores frases — 'filha da p*ta' tem sido minha favorita até agora —, mas, acima de tudo, obrigado por ser a coisa mais boba", escreveu ele na legenda.

MAS QUEM É XOLO MARIDUEÑA?

O ator note-americano com ascendência mexicana, cubana e equatoriana tem 21 anos e ficou conhecido internacionalmente após protagonizar a série Cobra Kai, da Netflix . Na produção, ele interpreta o jovem promissor Miguel Diaz, que precisa ficar no meio da disputa entre seu professor e Daniel LaRusso (Ralph Macchio).

Mas antes disso, Xolo já estrelou a série Parenthood, do canal NBC. Ele integrou o elenco a partir da terceira temporada, ficando até a sexta e última temporada. O ator também fez participações especiais em projetos como Twin Peaks (2017) e Major crimes (2012), Wu-Tang: An American Saga (2019) e A Hora do Rush (2016).

Seu ótimo currículo lhe deu a oportunidade de dar vida ao super-herói Besouro Azul, novo projeto da DC Comics. No longa ele será Reyes, um estudante do ensino médio que descobre o escaravelho que lhe concede os poderes do Besouro Azul .