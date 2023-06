Saiba quem é o filho do cantor Belo que foi detido no Rio de Janeiro

Veja fotos de Arthur Paulo Vieira, o filho mais velho do cantor Belo que foi detido em uma rodoviária no Rio de Janeiro

Nesta semana, a família do cantor Belo virou assunto na internet por causa do filho mais velho dele, Arthur Paulo Vieira. De acordo com o site G1, o rapaz de 29 anos foi detido de uma rodoviária no Rio de Janeiro ao ser flagrado com uma pequena quantidade de drogas. Por enquanto, os detalhes sobre a situação do rapaz não foram divulgadas pela polícia militar.

Discreto com a vida pessoal, Belo é pai de quatro filhos, Arthur, Ingrid, Paula e Isadora, frutos do antigo casamento do cantor com Elisa Silva. O filho mais velho dele, Arthur, é natural do Rio de Janeiro e é pai de duas meninas. Em seu perfil no Instagram, ele se define como empreendedor e namora com uma influenciadora digital.

O rapaz também é discreto e fez poucos posts nas redes sociais. Em um dos posts, ele homenageou o pai em seu aniversário neste ano. “Hoje é dia dele. Do maior. Parabéns meu pai. Saúde e felicidades e muitos anos de vida e bençãos. Meu exemplo e meu ídolo maior. Eu te amo”, disse ele na época.

