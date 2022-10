Saiba quem é a esposa milionária de Rishi Sunak, primeiro-ministro do Reino Unido

Novo primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak é casado com Akshata Murthy, uma empresária milionária e herdeira de gigante da tecnologia indiana

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 10h05

Nesta semana, o Reino Unido ganhou um novo primeiro-ministro após a demissão de Liz Truss. O novo eleito é Rishi Sunak, um homem milionário que tem a fortuna maior do que a fortuna do próprio Rei Charles III. Ele é casado com a empresária indiana Akshata Murthy, que é herdeira de uma grande empresa de tecnologia indiana.

Akshata Murthy tem 42 anos e é filha de Narayana Murthy, que é o cofundador da empresa de tecnologia Infosys e conhecido como o 'Bill Gate da Índia'. Ela é dona da Catamaran Ventures, uma investidora em startups, e também está envolvida com outras seis empresas britânicas.

Ela cresceu em Bangalore, no Sul da Índia, e estudou Economia nos Estados Unidos. Ela conheceu o marido enquanto estudada na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e, juntos, eles possuem um patrimônio milionário.

Ela tem ações na empresa do pai, que são avaliadas em 690 milhões de libras – cerca de R$ 4,1 bilhões. Além disso, o casal tem quatro imóveis luxuosos, incluindo uma cobertura em Santa Monica, na Califórnia.

Os dois são pais de duas meninas, Krisna e Anoushka.