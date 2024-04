Saiba quanto custa o primeiro cruzeiro de Belo; viagem terá shows de Ludmilla e Soweto

Intitulado Belo em Alto Mar, cruzeiro do artista contará com oito opções de cabines para os fãs que quiserem aproveitar os shows dos convidados

Grande nome do pagode, Belo (50) fará a primeira edição de seu cruzeiro em dezembro deste ano. Com as vendas abertas, o artista promete uma viagem de três dias repletos de shows do estilo musical para os fãs que estiverem dispostos a pagar os valores das oito opções de cabine do navio.

Com apresentações de Belo, a viagem acontecerá entre os dias 9 e 12 de dezembro deste ano e deve comportar cerca de 5 mil passageiros . No site oficial do evento, estão disponíveis as cabines Interna, Interna superior, Janela, Varanda, Varanda superior, Varanda experience, suíte experience e suíte com jacuzzi experience.

A opção mais barata é a Interna, que varia de acordo com a quantidade de pessoas a ocupar o quarto. Uma dupla gastaria cerca de R$ 4.300 por pessoa, e, no total, R$ 8.736. Caso quatro pessoas optem por dividir a cabine, o valor individual é de aproximadamente R$ 3.700, e o total de R$ 15.072.

Já a Suíte com jacuzzi experience é opção mais cara. Além da acomodação com melhor vista para o mar e a jacuzzi na varanda, os passageiros terão embarque e desembarque prioritário, jantar em restaurante exclusivo, show exclusivo de Belo e bebidas alcoólicas e não-alcoólicas inclusas.

O valor para uma dupla que queira desfrutar do luxo desta opção de cabine gira em torno de R$ 12,4 mil por pessoa, totalizando R$ 24,8 mil para os dois. Já quem decidir viajar em um quarteto, o valor individual é de aproximadamente R$ 8.800, sendo R$ 35,2 mil o valor total.

A opção luxuosa ainda oferece uma opção para cinco pessoas dividirem o quarto. Nesta modalidade, cada integrante paga cerca de R$ 8.000, e o total gira em torno de R$ 40,4 mil. As outras opções também oferecem comodidades para os hóspedes.

O navio ainda tem estrutura de SPA, com massagens e tratamentos de bem-estar; academia; buffet disponível 24 horas; 19 bares; duas pistas de boliche; espaço para bebês, crianças e adolescentes; e um teatro em que serão realizadas as sessões intimistas do show Belo in Concert.

Além disso, o cruzeiro de Belo também contará com shows grandes nomes do pagode brasileiro. Thiaguinho (41), Ludmilla (28), Ferrugem (35) e os grupos Pixote, Turma do Pagode e Soweto fazem parte da lista de atrações.

