Saiba quanto custa o anel de luxo quebrado por Taylor Swift no VMA 2023

Durante participação no VMA 2023, Taylor Swift quebrou um anel de luxo e viralizou na internet; saiba o valor da joia!

A edição de 2023 do MTV Video Music Awards aconteceu na noite de terça-feira, 12. E a cantora norte-americana Taylor Swift foi o grande destaque da noite. Além de ganhar nove das onze categorias que havia sido indicada, tornando-se a maior vencedora da noite, ela também virou o assunto do momento por suas reações ao curtir a premiação.

Taylor, como sempre, aproveitou as apresentações dos artistas com muita energia e fez os internautas rirem com suas expressões na plateia. Mas de tanta empolgação, ela acabou quebrando um item caríssimo de seu look: um anel de ônix e diamante.

Em vídeo, a artista apareceu com uma expressão engraçada ao mostrar o que havia acontecido com seu acessório. A joia foi feita pela marca de luxo francesa Van Cleef & Arpels, avaliado em US$ 12 mil no site da grife. O valor é de aproximadamente R$ 58 mil, na cotação atual.

Getty Images

Além do anel quebrado, Swift também apostou em outras joias caríssimas para combinar com seu vestido belíssimo da Versace. Entre os acessórios avaliados acima de US$ 2,5 mil, os destaques vão para os dois colares usados na premiação, avaliados em US$43,5 mil (R$ 213 mil) e US$ 65 mil (R$319,3 mil).

help taylor broke her ring😭😭 pic.twitter.com/nJXeZraVLf — Taylor Throwbacks (@ThrowbackTaylor) September 13, 2023

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sarah Kucharski (@taylorswiftstyled)

Taylor Swift aplaude Anitta após apresentação no VMA

Outro destaque do VMA 2023 foi a cantora brasileira Anitta, que mais uma vez representou o Brasil na premiação internacional. A artista ganhou o prêmio de Melhor Videoclipe Latino por seu hit Funk Rave e agitou o palco do evento ao apresentar um medley de seus novos singles.

Com look em homenagem à bandeira do país, Anitta mostrou que tem muito talento ao mostrar seu rebolado e balé impecável no evento. Ao som de muito funk, ela cantou a música vencedora, Funk Rave, além Casi Casi e Used to Be. Mais tarde, ela retornou ao palco para cantar Back for More, sua colaboração com o grupo coreano TXT.

A perfomance energética fez o público ir à loucura e se levantar das cadeiras do local para dançar com a brasileira. Ao final da apresentação, ela foi ovacionada por quem estava ali presente, que vibrou com o ritmo de Anitta.

A cantora Taylor Swift também fez questão de soltar um grito e puxar uma salva de palmas para a artista de Honório Gurgel. Ao ganhar a única categoria que estava concorrendo, Anitta também foi aplaudida novamente por Swift, que não deixou de se levantar para prestigiar a brasileira.

Taylor Swift aplaudiu Anitta após a brasileira finalizar sua performance no #VMA#VMAspic.twitter.com/IJmxS4y3yx — CHOQUEI (@choquei) September 13, 2023