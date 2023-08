Saiba qual foi o último desejo de MC Katia antes de morrer. Filha revela pedido da mãe

A filha de MC Katia revela último pedido da mãe, que faleceu no último domingo após complicações de uma trombose

No último domingo, 13, a cantora MC Katia morreu aos 47 anos no Rio de Janeiro. A pioneira do funk brasileiro veio a falecer pouco depois de ter passado por uma amputação parcial da perna, em decorrência de uma complicação de uma cirurgia para retirada de um mioma uterino.

O velório ocorreu nesta segunda-feira, 14, onde amigos e familiares se despediram da funkeira. Durante a cerimônia, Michelle Marques, única filha de MC Katia, contou qual foi o último desejo da mãe. Em entrevista ao colunista Lucas Passin do Splash, a herdeira revelou que a artista desejava ver os netos antes de partir.

"A MC Katia deixa muito fãs, mas a minha mãe deixa uma filha única, que foi criada sozinha, só ela, guerreira. A minha mãe deixa dois netos, que eram a vida dela. No último dia de lucidez no hospital, ela pediu para ver os netos, e a gente não conseguiu", contou Michelle, que lamenta por não realizar o último desejo de sua mãe.

A filha também revelou que a amputação de uma perna após complicações de uma trombose debilitou muito a saúde de Katia. "Ela lutou, mas não queria sair do jeito que ela estava. Ela não aceitou perder a perda. A gente dizia: 'Mãe, muita gente te ama'. Ela respondia: 'Mas filha, como vou andar sem perna?'", revelou.

Antes da morte da mãe, Michelle iniciou uma vaquinha online para arrecadar fundos para o tratamento da funkeira. A iniciativa veio como uma forma de incentivar a vida da mãe. Contudo, a medida não foi o suficiente para fazê-la ficar. Mais tarde, a jovem agradeceu os fãs que contribuíram com a vaquinha.

A notícia do falecimento veio através das redes sociais da vereadora e ex-funkeira Verônica Costa, e foi confirmado pela filha Michelle ao G1. "É com muita tristeza venho comunicar que a nossa querida Kátia partiu. Sei que devo entender os planos de Deus são diferentes dos nossos. Quero falar pra todos vocês que acompanharam e oraram por ela que nada é em vão. Só o amor nos fortalece!", escreveu Verônica no comunicado.