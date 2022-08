Saiba qual é o valor da fortuna de Shakira

Enfrentando uma polêmica com a justiça espanhola, a cantora Shakira teve o valor de sua fortuna revelado por jornal

A cantora Shakira (45) está em meio a um processo com a justiça da Espanha por ser acusada de fraude fiscal. Assim, os bens da artista foram avaliados e um valor milionário foi revelado. Segundo o jornal El Tiempo, a estrela tem uma fortuna avaliada em 117 milhões de euros – cerca de R$ 614 milhões.

O valor revelado é do ano de 2014, que é quando ela é acusada de não ter pago todos os impostos. Inclusive, as publicações internacionais revelaram que o patrimônio da cantora está espalhado por empresas e propriedades em Luxemburgo, Ilhas Virgens, Panamá, Malta, Holanda, Bahamas, Estados Unidos, Espanha e Uruguai.

Vale lembrar que o Ministério Público de Barcelona acusa a cantora de dever o valor de 14,5 milhões de euros em impostos, que deveria ter sido pagos em 2014. Assim, a promotoria pediu a prisão dela com uma pena de 8 anos e 2 meses. Porém, a cantora se defendeu e disse que não está devendo nada porque não tinha residência fixa na Espanha na época. Além disso, ela diz que já pagou 17,5 milhões de euros. Agora, ela espera o final do processo.

Shakira enfrenta a separação de Gerard Piqué

Após 11 anos de união, Shakira e Gerard Piqué estão separados e lutam na justiça pela guarda dos filhos. Segundo o jornal espanhol El Mundo, os dois esperam um acordo na justiça para decidirem com quem os filhos vão morar após o término. A publicação revelou que os advogados dos dois se reuniram há poucos dias para ver os termos da separação e ficaram conversando por cerca de cinco horas.

A imprensa internacional já revelou que a grande questão na separação de Shakira e Piqué é sobre as crianças. Isso porque a cantora tem o desejo de sair de Barcelona, na Espanha, e ir morar em Miami, nos Estados Unidos, com as crianças. Porém, o atleta não quer autorizar a mudança das crianças, já que quer que eles continuem vivendo na Espanha, que é onde eles cresceram até agora.

