Saiba qual é o quadro de saúde da escritora atacada por cachorro pitbull

Filho da escritora Roseana Murray atualiza sobre o estado de saúde da mãe após ela ter sido atacada por cachorros na rua de casa

Filho da escritora Roseana Murray, André Murray contou uma atualização sobre o quadro de saúde da mãe. Ela foi atacada por cachorros da raça pitbull na rua de sua casa na semana passada. Em participação no programa Encontro, da Globo, ele contou que a mãe está se recuperando.

"A recuperação dela está sendo ótima. Um milagre, de verdade. É um milagre ela ter sobrevivido a essa ataque. Ela está se recuperando e vai se recuperar, vai aprender a conviver com as limitações que esse ataque causou nela", disse ele.

Então, ele contou que está consciente. "Já tá falando, está comendo, está lúcida, sabe o que aconteceu e os desafios que ela tem que enfrentar daqui para frente", contou.

O que aconteceu com Roseana Murray?

A escritora Roseana Murray foi atacada por cachorros da raça pitbull no dia 5 de abril na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Ela precisou ser socorrida de helicóptero até o hospital de São Gonçalo por causa da gravidade do seu caso.

De acordo com o site G1, ela foi atacada por três cachorros e perdeu o braço direito e uma das orelhas. Ela passou por cirurgias, nas quais os médicos amputaram o braço direito e reconstruíram o braço esquerdo e o lábio.

Segundo os amigos e vizinhos, os cachorros são de um vizinho da escritora e ela foi arrastada por cinco metros pelos animais. O ataque aconteceu logo cedo pela manhã, quando a escritora saiu para sua caminhada de rotina na rua. Os vizinhos foram acordados pelos gritos uma amiga pedindo socorro.