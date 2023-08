Saiba quais restrições Neymar e Bruna Biancardi devem seguir na Arábia Saudita

De mudança para a Arábia Saudita, Neymar e Bruna Biancardi precisam seguir regras locais; saiba quais são elas!

No último dia 15, o jogador de futebol Neymar Jrfoi anunciado no time Al-Halil, da Arábia Saudita. Com a ida do craque para o novo clube, ele e sua família estão de mudança para Riad, país do Golfo Pérsico. Contudo, a novidade trouxe algumas restrições para Bruna Biancardi, namorada do atacante e futura mãe de sua filha, Mavie.

A influenciadora digital e o atleta deverão seguir algumas restrições impostas pela lei islâmica. Embora o casal tenha recebido algumas exceções do que poderão fazer no país, eles ainda deverão se adaptar a regras em respeito a cultura e religião local.

Neymar e Bruna devem viver uma rotina bem parecida com a de turistas e estrangeiros no país. Os dois, por exemplo, serão permitidos viver na mesma casa, mesmo não sendo casados. O ato é proibido na Arábia Saudita. Eles também devem viver em bairros cosmopolitas, onde condomínios locais e hotéis permitem festas e consumo de bebidas alcoólicas.

Biancardi deve ser a mais afetada pelas restrições. Ela deverá se vestir de maneira discreta, cobrindo a maior parte do corpo , assim como as mulheres sauditas são obrigadas. A forma de vestir é monitorada pela polícia religiosa do local. No entanto, por ser estrangeira, ela poderá optar por não usar o véu na cabeça.

Na Arábia Saudita também é proibido professar outra religião fora do Islã em local público. Por isso, o casal somente poderá fazer orações cristãs de locais privados. Eles também deverão seguir regras específicas durante o Ramadã, período sagrado e de jejum para o povo árabe, onde eles devem abdicar de comer, beber e fumar em público.

Os dois também deverão respeitar, em locais públicos, quais são as zonas designadas somente para homens e outras para as famílias , onde se incluem as mulheres que não estão acompanhadas. Nesta ocasião, as regras também são válidas para os estrangeiros.