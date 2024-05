Saiba o que Marcos Mion deu de presente para o namorado de Iza

O apresentador Marcos Mion mandou um presente simbólico para o namorado da cantora Iza, Yuri Lima, que será papai em breve

O apresentador Marcos Mion enviou um presente carinhoso para o jogador de futebol Yuri Lima, que é o namorado da cantora Iza. O atleta espera o nascimento da primeira filha com a artista e recebeu um mimo que combina bastante com este momento de sua vida.

Nos stories do Instagram, Yuri mostrou que recebeu o livro Pai de Menina, escrito por Mion sobre sua relação com a filha, Donatella. “Muito obrigado pelo presente, Marcos Mion. Veio na hora certa”, disse ele.

O presente foi enviado após Iza e Yuri revelarem que esperam o nascimento de uma menina, que vai se chamar Nala.

Presente de Marcos Mion para Yuri Lima - Foto: Reprodução / Instagram

Marcos Mion perdeu 10 quilos

Recentemente, Marcos Mion contou que já emagreceu 10 quilos em sua preparação para o filme. "Não é pra ganhar biscoito! É pra mostrar o resultado de um cara de 44 anos que decidiu se superar, conquistando o melhor físico da vida para dar vida, com honra e respeito aos que vieram antes de mim, para o personagem da minha vida, meu Rocky Balboa, o Max Machadada. Já são mais de 70 dias de preparação focada sem errar em nenhuma refeição, incluindo Natal e Reveillon (ambos com frango e legumes cozidos) e seguirá até as filmagens acabarem, no final de fevereiro. E até 4 treinos/dia quando dá. Não foram 70 dias pra fazer esses músculos! Eles já estavam aí! Cultivados e criados há mais de 10 anos vivendo como um fisiculturista, que é a forma que eu me encontrei na vida", disse ele.

Então, o artista contou que emagreceu. "Esse tempo foi para secar a gordura num processo seguro e saudável, mantendo a massa magra (os músculos) que estavam “escondidos”. Porque normalmente a pessoa emagrece perdendo gordura e músculo. Comecei esse processo com 92 kilos e hoje estou pesando 82 mantendo a massa magra (músculos) e diminuindo a cada dia", afirmou.