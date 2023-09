Saiba o que Bruna Biancardi menos gosta sobre morar na Arábia Saudita

A namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi, revelou o que menos gosta sobre Riad, a capital da Arábia Saudita

No último dia 18, o jogador de futebol Neymar Jr se mudou para a Riad, capital da Arábia Saudita, após assinar contrato com o clube Al-Hilal. À espera de sua primeira filha, Mavie, a namorada do atleta, Bruna Biancardi, embarcou nesta jornada e seguiu-lhe até o novo país.

E nesta quinta-feira, 31, a influenciadora digital compartilhou com o público o que menos gosta de sua nova cidade. Através dos stories de seu Instagram, Bruna mostrou um pouco das ruas de Riad, dominada por carros. Em seguida, a morena fez um desabafo com seus seguidores.

"Não importa o horário, aqui normalmente tem trânsito", revelou Biancardi. O motivo, no entanto, parece tranquilo para alguém que teve sua rotina mudada completamente. Com a mudança para a Arábia Saudita, ela preciso adquirir novos hábitos para respeitar as leis locais.

Foto: Reprodução / Instagram

Apesar de ser estrangeira, Bruna precisou passar a usar roupas que cubram a maioria de seu corpo. Assim, ela começou a optar por peças de roupas que cubram seu joelho e ombros para sair na rua. No entanto, por não ter nascido no país, ela não é obrigada a usar um véu na cabeça.

A namorada do atleta, no entanto, não se mostrou abalada com os costumes árabes. Logo após sua chegada em Riad, a influenciadora abriu detalhes sobre o seu novo guarda-roupa e mostrou algumas estratégias que adotou para se acostumar com a mudança. Bruna disse que está apostando em muitos lenços para os ombros, além de calças e saias longas.

Neymar surge em flagra indiscreto ao lado de Bruna Biancardi

Na última quarta-feira, o craque Neymar Jr viralizou nas redes sociais ao aproveitar dia de folga com sua namorada, a influenciadora digital Bruna Biancardi. O casal foi flagrado passeando pela Arábia Saudita e intrigou os internautas.

É que após anos, os dois foram passear em um shopping de luxo. Ao lado de dezenas de seguranças, o casal fez comprinhas e caminhou animado pelos corredores do centro de compras. Neymar até sorriu.

"Rolezinho no shopping. Fazia tempo, hein!", disparou ele. Vale lembrar que aqui no Brasil ele não conseguia comparecer em nenhum lugar público por culpa de restrições à sua segurança.

Nesta semana, Bruna Biancardi e Carol Dantas, atual e ex de Neymar, aproveitaram para fazer compras em Riad. Amigas, elas mostraram um passeio juntas por uma papelaria."A gente tá levando a loja inteira", disse Biancardi, completando: "É uma papelaria gigante e tem de tudo. Coisas de pintura, massinha, muito legal".