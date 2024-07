Saiba como Sharon Stone perdeu 18 milhões de dólares

A atriz Sharon Stone revelou que perdeu US$ 18 milhões após ser vítima de um derrame em 2001. Saiba como tudo aconteceu

A atriz Sharon Stone surpreendeu ao contar a história de quanto perdeu todas as suas economias ao sofrer um derrame em 2001. Em entrevista ao The Hollywood Reporter, ela contou o que fez para superar a tristeza de ver sua fortuna ir embora em um piscar de olhos.

Em 2001, a artista sofreu um derrame, que foi um sangramento cerebral que durou nove dias e a fez se afastar do trabalho. Na época, ela definiu o que aconteceu como uma quase morte. “Um monge budista disse que eu havia reencarnado no mesmo corpo. Tive uma experiência de morta e eles me trouxeram de volta. Sangrei no cérebro por nove dias e meu cérebro foi empurrado para a frente do meu rosto. Não estava posicionado na minha cabeça onde estava antes. E, enquanto isso acontecia, tudo mudou. Meu olfato, minha visão, meu tato. Não consegui ler por alguns anos. Muitas pessoas pensaram que eu ia morrer”, declarou.

Então, ela contou que pessoas tiraram vantagens dela naquela situação e ela perdeu muito dinheiro. “Eu tinha economizado US$ 18 milhões por causa de todo o meu sucesso, mas, quando voltei para a minha conta bancária, tudo havia acabado. Minha geladeira, meu telefone, tudo estava no nome de outras pessoas. Eu não tinha dinheiro”, declarou.

Apesar de toda a situação triste, Stone decidiu não pensar no que aconteceu e seguir em frente. “Decidi deixar ir. Decidi não me apegar à doença ou qualquer amargura e raiva. Agora, vivo de alegria. Vivo com um propósito”, declarou.

Outro problema de saúde de Sharon Stone

A atriz Sharon Stone (64) surpreendeu os fãs ao revelar que foi vítima de um diagnóstico errado. Ela contou que recebeu um diagnóstico equivocado de um médico e passou por uma cirurgia que não precisava. Então, a artista pediu uma segunda opinião médica e foi diagnosticada com um tumor fibroide.

A estrela relatou o seu caso em um post nas redes sociais e fez o alerta sobre a importância de pedir mais de uma opinião médica. “Acabo de receber outro erro de diagnóstico e tratamento. Desta vez com dupla epidural. Com o agravamento da dor, fui pedir uma segunda opinião: tenho um grande tumor fibroide que deve ser removido. Mulheres em particular: não se desistam, obtenham uma segunda opinião. Pode salvar a sua vida. Eu vou ficar de 4 a 6 semanas de recuperação. Obrigada pelo carinho. Está tudo bem”, disse ela.

Há alguns anos, Sharon Stone já passou por uma cirurgia para remover tumores benignos de suas mamas. Na época, ela precisou fazer uma cirurgia plástica para colocar implantes mamários.