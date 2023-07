Sagewood Corporation e Areaum Participações celebram parceria

Saau visa investir cerca de 1 bilhão de reais nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil até 2024

Em junho foi realizado um coquetel comemorativo pela criação da empresa Saau, no Gávea Golf, no Rio de Janeiro. Ela é uma parceria da incorporadora e construtora americana Sagewood Corporation, fundada há 21 anos pelo brasileiro Douglas Strabelli, com a incorporadora carioca Areaum Participações, dos sócios Andrea Maturano e Victorio Abreu, para construção de projetos imobiliários nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, com investimento de R$ 1 bilhão até o ano de 2024.