Sabrina Sato usa meme para responder pergunta sobre solteirice

Apresentadora Sabrina Sato terminou recentemente relacionamento de 7 anos com Duda Nagle

A apresentadora Sabrina Sato (42) decidiu usar suas redes sociais para abrir uma caixinha de perguntas para seus fãs. Então, ao ser questionada sobre sua solteirice, a famosa usou um meme para poder responder sobre essa sua nova fase da vida, que começou desde que terminou o relacionamento de sete anos com Duda Nagle.

“Está solteira?”, questionou um internauta. Então, para poder responder essa pergunta sobre seu status de relacionamento, a apresentadora usou um meme da cantora sertaneja Simaria, que cantava: “Mas tô bem, tô bem, tô bem”.

Duda Nagle e Sabrina Sato estavam juntos desde 2016, estavam noivos e são pais da pequena Zoe, que tem apenas 4 aninhos de idade. “Será melhor para nós dois. Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha. Agradecemos o carinho e o respeito de todos vocês. Eles farão bem a nós dois e a ela, nosso bem maior”, declarou a apresentadora, à época.

Sabrina Sato fala sobre vida após separação

Sabrina Sato usou as redes sociais para abrir detalhes de sua vida após a separação de Duda Nagle, com quem tem uma filha, a pequena Zoe. Questionada sobre como andava a sua saúde emocional em meio a fase conturbada, a apresentadora tranquilizou os fãs afirmando que está recebendo o carinho e apoio de amigos e familiares: "Eu tenho muita sorte de ser rodeada de pessoas amorosas", disse ela.

