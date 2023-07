Sabrina Sato se derrete em declaração para filha: ‘Guardei o amor’

Apresentadora Sabrina Sato publica texto apaixonando para filha, Zoe, fruto de seu relacionamento com Duda Nagle

Nesta quinta-feira, 6, a apresentadora e influenciadora digital Sabrina Sato deixou o coração de seus seguidores completamente amolecidos! Em suas redes sociais, a famosa compartilhou uma sequência de fotos ao lado da filha, Zoe, fruto de seu relacionamento com o empresário Duda Nagle, com quem não está mais junta, junto de um texto apaixonado para a pequena.

“Para você, guardei o amor que aprendi vendo os meus pais. O amor que tive e recebi e hoje posso dar livre e feliz. Céu cheiro e ar na cor que arco-íris risca ao levitar”, escreveu a apresentadora, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. A frase é um trecho da música Pra Você Guardei o Amor, de Nando Reis e Ana Cañas.

Nas fotos, Sabrina aparece em um momento extremamente fofo de mãe e filha ao lado de Zoe, brincando e se divertindo. A pequena aparece em cima dos ombros da mamãe babona, sorrindo e aproveitando o momento em família. Ao final do carrossel de cliques, a famosa compartilhou uma foto ao lado de sua família.

Os comentários da postagem foram inundados de internautas completamente apaixonados no momento mãe e filha. “Você é uma mulher incrível em todas as dimensões. Sorte da Zoe e sorte de você ter uma base familiar tão cheia de afeto recíproco”, comentou uma seguidora. “Sato única! Família linda, amo muito ver a simplicidade dessa mulher!”, exaltou uma outra pessoa. “Maravilhosa! Zozo princesa linda”, exclamou uma terceira internauta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Tarólogo faz previsão para Sabrina Sato

Há pouco tempo, em um vídeo para a CARAS Brasil, o tarólogo Val Couto fez suas previsões para o futuro amoroso da apresentadora Sabrina Satoe revelou que suas cartas mostraram o retorno de um amor do passado na vida da artista e que ela pode reatar uma antiga relação.

"Vejo felicidade garantida na vida da Sabrina e possibilidade dela reatar com um amor do passado. As cartas mostram alguém do passado na vida dela, que pode trazer algo muito bom para a vida deles. Algo que não foi concluído no passado, mas que, no futuro, pode trazer uma alegria muito grande. Vejo esse homem que fez parte do passado da Sabrina e que foi cortado da vida dela. Esse homem pode voltar e pode fazer ela muito feliz. Vejo felicidade que marca esse relacionamento", afirmou ele.