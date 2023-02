Sabrina Sato resgata momentos com Gloria Maria: ''Meu ícone, minha amiga, pra sempre minha inspiração''

Apresentadora Sabrina Sato homenageia a amiga Gloria Maria e relembra fotos da jornalista com sua filha, Zoe, no colo

A apresentadora Sabrina Sato (41) também foi uma das famosas que se despediram de Gloria Maria nesta quinta-feira, 02, no Dia de Iemanjá.

Nas redes sociais, a famosa fez uma linda publicação em homenagem ao ícone da televisão brasileira, que lutava contra um câncer. Em seu feed no Instagram, Sabrina compartilhou uma sequência de registros de diversos momentos ao lado da jornalista e declarou seu amor, ressaltando que a amiga sempre a incentivou.

Em alguns cliques, a repórter aparece com a filha de Sabrina e Duda Nagle (39) ainda bebê no colo, a Zoe, de 4 anos.

"Meu ícone, minha amiga, pra sempre minha inspiração… Quantas vezes não pensei em você quando precisei passar por algum desafio ou me aventurando por algum lugar do mundo. Você sempre me encorajou, me deu força. Sempre presente, seja para dar um conselho ou tomar uma tacinha dando risadas", disse Sabrina ao legendar a publicação.

Na sequência, ela lamentou a partida de Gloria: "Que dor estamos sentindo hoje com a notícia da sua partida. Pensar na falta que vai fazer para Laura e Maria, pros muitos amigos que fez durante a vida, pros colegas de emissora… Falar de você, é falar de tudo que há de bom. Você sempre foi à frente, quebrou barreiras, preconceitos, sempre pioneira. Uma menina determinada, que venceu tudo, foi corajosa em todos os momentos da vida. Gloria, você é pra sempre! Eu te amo e seu legado estará aqui conosco pra sempre."

Confira a linda declaração de Sabrina Sato para Gloria Maria:

Devota, Gloria Maria morre no Dia de Iemanjá

Nesta quinta-feira, 02, comemora-se o Dia de Iemanjá. Gloria Maria era devota da Orixá e partiu na data importante para os adoradores da divindade das águas, a Rainha do Mar.

Durante o programa Encontro, Patrícia Poeta (46) relembrou a devoção de Glória por Iemanjá. "Eu fui procurar uma das últimas fotos que tirei com a Glória e o último momento foi em uma festa no Nordeste, acredite você ou não, em homenagem a Iemanjá, uma festa de ano novo em homenagem a ela. Glória era cheia de vida e está nos deixando no dia de Iemanjá", disse ela.

Pedro Bial (64), que estava presente no programa, também comentou sobre a morte dela no dia simbólico. "Eu vim para a Globo pensando no que ela faria se fosse o caso inverso, se eu tivesse partido. Eu sei que ela ia querer contribuir da maneira mais completa e mais caprichada para fazer o tributo. O público sabe melhor do que todos nós. Não foi por acaso que Iemanjá levou Glória no dia dela. As rainhas se conhecem, são irmãs e ela a confortou. Ela estava sofrendo muito nos últimos tempos. Iemanjá foi terna e carinhosa e a levou para descansar", falou.

