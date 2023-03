Sabrina Sato para aeroporto em São Paulo e atrai olhares com casaco extravagante

Você usaria? Sabrina Sato rouba a cena em aeroporto ao surgir com casaco diferentão; veja!

A apresentadora Sabrina Sato (42) chamou atenção na manhã desta terça-feira (07) ao ser flagrada desembarcando no aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com um outfit nada básico.

Na ocasião, Sabrina estava ao lado do maridão, Duda Naigle (38), e da pequena Zoe, de apenas 04 anos de idade. O trio estava retornando ao Brasil, depois de passar alguns dias aproveitando a temporada de descanso em Tignes, na França.

O look da famosa teria passado batido, exceto pelo casaco extravagante: um tipo de jaqueta de neve em pelo sintético de ovelha, com diversas camadas de cores.

Para complementar o visual, a estrela apostou em uma calça preta, óculos escuros e um chapéu de cor verde que atraiu ainda mais os olhares dos populares que estavam no aeroporto.

Simpática, Sabrina não se inibiu e abriu o sorrisão ao posar para o paparazzi que estava no local e ainda distribuiu carisma ao tirar diversas fotos com os fãs.

VEJA AS FOTOS DE SABRINA NA COMPANHIA DA FAMÍLIA:

Foto: Eduardo Martins / Agnews

Foto: Eduardo Martins / Agnews

Foto: Eduardo Martins / Agnews

Foto: Eduardo Martins / Agnews

Foto: Eduardo Martins / Agnews

Sabrina Sato relembra crise no casamento

Nas últimas semanas, Sabrina Sato participou do Conversa com Bial , da TV Globo e falou sobre momentos importantes da vida e carreira. Ela comentou sobre o casamento com Duda Nagle e recordou o período de crise, quando tomou a decisão de voltar para a terapia.

“Casamento é parecido (com o confinamento). Principalmente com o Duda (risos). O Duda é taurino. Ele tendo wi-fi, churrasco, fica de boa, sem ver ninguém, dias e dias estudando, assistindo vídeos, entrevistas... Ele é um senhor de 100 anos”, disse ela.