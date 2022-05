Sabrina Sato homenageia Paulo Gustavo e fala sobre saudades do ator: "Como você faz falta"

Sabrina Sato postou um vídeo de Paulo Gustavo e comentou que sente saudades do ator

Sabrina Sato (41) foi ao seu Instagram nesta quarta-feira, 4, para falar sobre a saudade que está sentindo do amigo Paulo Gustavo (1978-2021), que faleceu há um ano.

Com um vídeo em que o comediante brincava ao falar da nova apresentadora do programa Saia Justa do GNT, Sabrina escreveu uma legenda emocionante em homenagem ao ator.

"Como você faz falta Paulo Gustavo. Um ano sem você, sem acreditar e sentindo muita saudade da sua alegria e genialidade. Seguimos aqui, com todo amor do mundo, relembrando momentos como esse que me faz acreditar que independente do tempo, você sempre estará presente", escreveu a apresentadora na legenda.

Além de Sabrina, outros famosos também homenagearam Paulo Gustavo um ano após ele ter partido. Preta Gil(47), Carolina Dieckmann (43) e a amiga de Paulo, Mônica Martelli(53) se emocionaram ao homenagear o ator nesta quarta-feira.

Confira aqui o post de Sabrina Sato