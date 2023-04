Sabrina Sato elege look todo vermelho para evento chique em Nova York

Apresentadora Sabrina Sato irá comparecer em inauguração de joalheria em Nova York, nos Estados Unidos

Nesta quinta-feira, 27, a apresentadora Sabrina Sato (42) usou suas redes sociais para mostrar o look escolhido para comparecer à inauguração de joalheria na cidade de Nova York, nos Estados Unidos da América. A famosa elegeu um vestido todo vermelho da marca luxuosa Schiaparelli, sendo bastante elogiada pelos seguidores.

“Pronta para a reinauguração da joalheria aqui em NY. O icônico prédio da marca, que foi cenário do filme Bonequinha de Luxo”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. O look sensacional foi feito por Pedro Sales, apresentando um estilo assimétrico e um capuz que envolve sua cabeça e seus ombros. Além disso, optou por uma maquiagem mais clean, com olhos e bocas em tons terrosos, feita pelo maquiador Rodrigo Costa.

Para combinar com o ar de fino da marca de jóias, Sabrina elegeu um look à altura, que transmite elegância. A apresentadora ainda aproveitou para completar o outfit com alguns acessórios em ouro, como um colar e brincos. A celebração ainda contará com a presença de outros grandes nomes da moda, como as atrizes Bruna Marquezine e Camila Queiroz, além da cantora mundialmente conhecida Béyonce.

Os comentários foram inundados de elogios para a famosa. “Perfeita”, escreveu a atriz e apresentadora Maisa Silva. “Ave!!! Quanta Beleza!!”, exaltou Astrid Fontenelle. “A dama de vermelho! Belíssima! Não tem para ninguém”, exclamou uma terceira internauta.

Veja a publicação da apresentadora Sabrina Sato, mostrando o look eleito para comparecer à reinauguração de joalheria em Nova York:

Sabrina Sato fala sobre vida após separação:

Sabrina Sato usou as redes sociais para abrir detalhes de sua vida após a separação de Duda Nagle, com quem tem uma filha, a pequena Zoe. Questiona sobre como andava a sua saúde emocional em meio a fase conturbada, a apresentadora tranquilizou os fãs afirmando que está recebendo o carinho e apoio de amigos e familiares: "Eu tenho muita sorte de ser rodeada de pessoas amorosas", disse ela.