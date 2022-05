Sabrina Sato e a filha, Zoe, usam looks iguais em dia de passeio

Tal mãe, tal filha! Sabrina Sato explode o fofurômetro das redes sociais ao vestir a filha com o look igual ao seu

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 17h46

A apresentadora Sabrina Sato (41) encantou os seus fãs nas redes sociais ao mostrar que também gosta de usar looks combinando com a filha, Zoe (3), fruto do casamento com Duda Nagle (39). Neste final de semana, as duas apareceram com roupas iguais para um dia de passeio no parque.

Mãe e filha vestiram um conjunto todo azul, com direito a blusa e calça justinhas, colete e shorts combinando. “Domingo no parque”, disse a artista na legenda.

Vale lembrar que Sabrina Sato é a nova contratada do grupo Globo. Ela saiu da Record TV há poucos meses para assumir o posto de comentarista no programa Saia Justa, do GNT, e também ganhou um programa de arrumação, chamado Desapegue Se For Capaz.

Crise no casamento de Sabrina Sato e Duda Nagle

Recentemente, Sabrina Sato abriu o jogo sobre a crise que enfrentou em seu casamento com Duda Nagle. Em entrevista ao Fantástico, ela contou que os dois procuraram a terapia. "À noite, eu comecei a reservar uns dias pra gente: 'Esses dias a gente namora. Esses dias a gente janta'.... Precisava eu e o Duda. A gente descobriu nas crises mesmo", contou ela sobre começar a se dedicar mais na relação.

"Ela (a terapeuta) falou 'Sabrina, se você não reservar (um dia), não vai aparecer. Porque aí você vai estar cansada, ele vai estar cansado. Quando vocês se encontrarem, vão estar desgastados. E o relacionamento vai desgastando e passando por momentos difíceis'. Então, a gente precisou encontrar um dia pra gente. Conversar mais, fazer aquelas DR’s sabe? Conversar sobre o relacionamento", disse.

"E eu era aquela do relacionamento que fugia desse momento. Ele, 'ah, vamos conversar' e eu 'calma aí que eu tenho que resolver um negocinho'. E fugia. E ficava e guardava muito pra mim", falou evitar resolver a situação.