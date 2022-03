Sabrina Sato e Duda Nagle trocam declarações no clima da série Bridgerton

O casal Sabrina Sato e Duda Nagle transbordou amor ao trocar declarações em clima de Bridgerton

CARAS Digital Publicado em 28/03/2022, às 14h56

Promovendo a segunda temporada da série Bridgerton, Sabrina Sato (41) e Duda Nagle (38) compartilharam um vídeo nas redes sociais trocando declarações.

Com roupas e cenário parecidos com a da série da Netflix, a apresentadora foi surpreendida com a fala do marido, que não escondeu o seu amor pela amada.

"A temporada de declarações de amor à la #Bridgerton está aberta! Eu tinha preparado uma surpresa pra me declarar para o meu amorrrr. Mas foi ele quem me surpreendeu… Te amo, @dudanagle! Tô me sentindo em Bridgerton", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os fãs da dupla não pouparam elogios: "Que lindos", "O amor está no ar", "Meu deus vcs são lindos, amooo vcs felicidades pra esse casal maravilhoso", "Casal maravilhoso", disseram.

Recentemente, Sabrina Sato esteve no programa Fantástico e além de ter anunciado as novidades da carreira ainda confirmou que teve uma crise no relacionamento com Duda Nagle.

CONFIRA AS DECLARAÇÕES DE SABRINA SATO E DUDA NAGLE