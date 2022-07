Sabrina Sato desembarca em São Paulo com a família e Zoe rouba a atenção com simpatia

Após férias em família, Sabrina Sato retorna ao Brasil e esbanja simpatia com fãs no aeroporto de São Paulo

CARAS Digital Publicado em 31/07/2022, às 15h05

Neste domingo, 31, Sabrina Sato (41) desembarcou em São Paulo acompanhada do marido, Duda Nagle (39), e da filha, Zoe (3). A família chegou ao aeroporto de Guarulhos após curtirem férias em Orlando e nas Bahamas.

O trio esbanjou simpatia e como sempre, a pequena, roubou a atenção com tamanha fofura e beleza. No colo do pai, ela surgiu animada.

A apresentadora também parou para atender os fãs que pediram fotos e espalhou sorrisos pelos cantos.

Para a ocasião, Sabrina apostou em um top branco, shorts curto e blazer. Para completar deixou os cabelos soltos e usou óculos escuros.

Leo Franco/Agnews

Leo Franco/Agnews

Leo Franco/Agnews

Leo Franco/Agnews

SABRINA SATO ABRE ÁLBUM DE FOTOS DE ZOE NA DISNEY

O ator Duda Nagle e a apresentadora Sabrina Sato estão curtindo as férias de Zoe da escola nos EUA em parques de diversão. O papai coruja compartilhou fotos de momentos divertidos com a herdeira, que está pela primeira vez no lugar, e encantou com os registros da família. Além da amada e da pequena, a cunhada, Karina Sato, o marido dela e os sobrinhos de Sabrina Sato também apareceram nos cliques.

