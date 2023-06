Sabrina Sato aposta em look transparente para curtir chegada do final de semana

Apresentadora Sabrina Sato deixa lingerie à mostra ao caprichar na escolha do look para curtir o final de semana

Na noite desta última sexta-feira, 2, a apresentadora Sabrina Sato usou suas redes sociais para mostrar que caprichou no ‘sextou’! Ao compartilhar uma sequência de cliques de seu visual ousado para curtir a chegada do final de semana, a famosa de 42 anos de idade apostou em um look cavadíssimo, que arrancou uma enxurrada de elogios de seus seguidores.

“Já que é sexta…”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nos diversos cliques postados pela apresentadora, ela ostenta uma silhueta mais que perfeita no look ousado.

A aposta de Sabrina para o final de semana consiste em um vestido bem apertado, que deixa suas curvas impecáveis ainda mais acentuadas, da cor verde-musgo que a famosa completou com uma jaqueta de couro e um óculos escuro, além dos milhares de acessórios em seus punhos e dedos. O que mais chamou a atenção, claro, foi que o look é bem transparente, deixando à mostra a lingerie escolhida pela artista.

Os comentários foram completamente inundados de elogios para exaltar a perfeição da influenciadora digital. “Maravilhosa”, “Ai minha vuaida", “Te amo”, “Linda”, “A perfeição esse look mais você”, “Sextou com força e muita beleza”, “Rainha”, são apenas algumas das mensagens que podem ser vistas. Além dos milhares de gifs e emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, carinhas de apaixonados, palminhas, foguinhos, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a beleza de Sabrina Sato.

Sabrina Sato é uma apresentadora, modelo e dançarina de 42 anos de idade, nascida no dia 4 de fevereiro de 1981, na cidade de Penápolis, no interior do estado de São Paulo. Ficou mais conhecida por conta de sua participação no reality show de confinamento, Big Brother Brasil, em 2003. Além disso, ganhou bastante notoriedade quando integrou o elenco do programa de humor, Pânico.

Sabrina Sato surge com o ex-namorado, João Vicente, em evento

No início desta semana, Sabrina Sato marcou presença em um evento de moda, e surpreendeu ao posar com o ex-namorado, o ator João Vicente de Castro. Os dois apareceram abraçados na hora de posar para as fotos e capricharam nas poses. Durante o evento, os dois deixaram claro que são apenas amigos e continuam se admirando mesmo após o término do relacionamento há tantos anos. Eles namoraram entre 2013 e 2015. Em recente participação no programa Papo de Segunda, do GNT, ela falou sobre o término deles. “Quem ama liberta o outro, e a gente fez isso. A gente foi conversando até sobre nosso fim. O problema é quando chega ao ponto de não querer ver a pessoa na sua frente”, contou.