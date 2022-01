Sabrina Petraglia se emociona ao registrar momento especial entre seu pai e o filho: ''Criando laços''

Com registros especiais, a atriz Sabrina Petraglia encantou a web ao mostrar momento carinhoso entre o pai e seu primogênito

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 15h20

Fofura em família! Sabrina Petraglia (38) se emocionou ao flagrar um momento super especial entre seu pai, Eduardo Balsalôbre, e seu primogênito, Gael (2).

Fruto do casamento da atriz com Ramón Velázquez, o menino aparece todo sorridente nos registros cheios de fofura compartilhados no perfil do Instagram da mamãe-coruja.

Com o avô do lado, os dois se divertem ao brincar com tintas coloridas.

"Olhando as fotos da bagunça que fizemos hoje cedo... não sei nem o que dizer. Me emociono aqui e só agradeço! Agradeço a vida e a alegria deles. Netinho e vovô criando laços, vínculos, memórias. Momentos preciosos!", se derreteu ela na legenda da publicação.

- Sabrina Petraglia posta clique raro ao lado do marido: "Um gato"

Ainda nos stories do Instagram, ela registrou mais um pouco da brincadeira que rendeu muita sujeita e diversão!

"Que delícia de fotos", escreveu a atriz Camilla Camargo. "Lindoooo!", elogiou a atriz Betty Faria.

Nos comentários do post, os internautas também se encantaram com a doçura e o carinho entre avô e neto.

- De férias em Alagoas, Sabrina Petraglia faz um belíssimo registro com o filho em piscina

"Essa alegria é super contagiante!", disse uma seguidora. "Que lindos! Doces memórias...", escreveu outra fã. "Coisa mais linda! É muito emocionante mesmo", afirmou uma terceira.

Além de Gael, Sabrina Petraglia e Ramón Velázquez também são pais de Maya, que completou 1 aninho na última semana de dezembro e ganhou festa dupla: aniversário e batizado!

O casal também aguarda a chegada do 3º herdeiro, um menino. Sabrina Petraglia está vivendo a 27ª semana de gestação, e já fez um emocionante relato nas redes sociais sobre a espera do terceiro filho.

Confira os cliques cheios de fofura do primogênito de Sabrina Petraglia com o vovô