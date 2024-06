Sabrina Petraglia se despede dos filhos para gravar novela no Brasil: "Coração aperta"

Morando em Dubai com a família, a atriz Sabrina Petraglia se despediu dos filhos para gravar a novela 'Família É Tudo', da Globo

Sabrina Petraglia vai voltar para o Brasil para participar da novela 'Família É Tudo', da TV Globo, interprendo a personagem Maya. Ela está morando em Dubai com a família desde o início do ano passado e devido ao trabalho, vai ficar um tempo longe dos filhos.

Com viagem marcada para sexta-feira, 7, a atriz mostrou a despedida dos herdeiros. No vídeo publicado no feed do Instagram na noite desta quinta-feira, 6, ela aparece conversando com Gael, de cinco anos, Maya, de três e Léo, de dois, frutos de seu relacionamento com Ramón Velázquez, sobre o período que eles vão ficar sem se ver pessoalmente.

Na gravação, Sabrina explica que vai ficar 15 dias sem as crianças e depois eles viajam para o Brasil. "Esse foi o registro da nossa despedida, cada um reagindo do seu jeitinho. Tratei de deixar tudo organizado por aqui e já estou contando os dias para o nosso reencontro no Brasil", disse ela na legenda do vídeo.

A atriz ressaltou que está com o coração apertado por deixar os filhos, mas ressaltou que está feliz por voltar a trabalhar. "Hoje, o coração aperta, mas também transborda de alegria pela volta ao trabalho e por essa nova fase cheia de ensinamentos", finalizou.

Para a nova personagem, Petraglia precisou mudar o visual. Ela alongou e escureceu os fios e mostrou os detalhes do processo. "Vocês pediram e eu voltei! Minha próxima personagem está chegando e passei por uma super transformação para viver Maya", contou.

Sabrina Petraglia celebra graduação do filho

Sabrina Petraglia usou as redes sociais para comemorar a primeira graduação do seu filho mais velho, Gael, de cinco anos. A atriz, que está morando em Dubai, compartilhou no feed do Instagram algumas fotos em que aparece com o herdeiro ao lado da família e falou sobre a conquista do primogênito.

"A primeira graduação do primeiro filho a gente nunca esquece! Hoje, fomos todos prestigiar essa etapa importante vencida pelo Gael. Um dos primeiros grandes desafios da vida dele foi, com toda certeza, a adaptação na escola aqui em Dubai. Uma ambiente completamente diferente, novos amigos de 15 nacionalidades distintas falando uma língua totalmente desconhecida. Não foi fácil, mas ele venceu e está aí: fluente em inglês aos 5 anos e cheio de amigos de toda parte do mundo. Quanto orgulho do meu menino!", disse ela. Confira as fotos!