Ruth Dias, mãe de Marília Mendonça, revela que conheceu nova namorada de Murilo Huff

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 17h06

Dona Ruth Dias (53), mãe de Marília Mendonça (1995–2021), revelou em um vídeo no seu canal no Youtube, que já conheceu a nova namorada de Murilo Huff(26), ex de sua filha e pai de seu neto, Léo (2).

No vídeo, ela e seu ex-genro se encontram para cozinhar e, durante o papo, entrou no assunto romance.

"E aí, você tá em algum relacionamento? Saiu fofoca por aí", brincou ela. Murilo logo respondeu a ex-sogra: "Que linguinha, hein? Eu não estou em nenhum relacionamento sério, o que saiu é verdade, mas estou conhecendo. Até você conheceu ela".

Ruth então confirmou a fala do sertanejo e ainda se derreteu por ele: "Já conheci. Eu sei tudo, você é dentro de casa, a gente tem uma relação de carinho de mãe e filho".

Murilo, por sua vez, retribuiu o carinho dela: "Ela é uma segunda mãe pra mim, a gente se uniu em prol da família".

Huff está conhecendo melhor com a médica Nicole Melo, de 27 anos. Além disso, ela também faz trabalhos como influenciadora digital e modelo.

Confira o vídeo de Dona Ruth Dias com seu ex-genro, Murilo Huff: