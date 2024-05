Rubinho Barrichello faz homenagem a irmão morto e mostra foto antiga

Rubinho Barrichello falou sobre a perda de seu irmão, Robson, que completaria 50 anos, e morreu após diagnóstico de leucemia

Nesta quarta-feira, 15, Rubinho Barrichello recorreu às redes sociais para compartilhar um relato íntimo com seus seguidores. O ex-piloto de Fórmula 1 revelou uma história pessoal pouco conhecida: a perda de seu irmão para a leucemia. Robson, que completaria 50 anos, foi homenageado pelo automobilista.

"Hoje, meu irmão Robson completaria 50 anos. Pouca gente sabe, mas meu irmão nos deixou com 2 aninhos com leucemia. Eu tinha 4 e tenho um memória guardada de nós brincando dentro do brinquedão no quintal. Robson Gonçalves Barrichello cumpriu sua missão", escreveu ele.

Rubinho possui uma irmã chamada Renata Barrichello, que nasceu após o falecimento de seu irmão. "Logo depois, lembro da chegada da Rê que novamente encheu a casa de amor e alegria. Amo minha família. Bora sempre viver nosso hoje com toda intensidade", completou Rubinho.

Cachorro de Rubinho morre após ingerir bitucas de cigarro

Em fevereiro deste ano, Rubinho compartilhou uma triste notícia em sua rede social. O atual piloto da Stock Car revelou que seu cachorro Speedy, da raça cavalier, morreu após complicações intestinais. O animal engoliu 11 bitucas de cigarro no espaço de convivência do prédio onde morava. Dessa firma, desenvolveu uma doença que não gerava mais proteínas para o seu corpo.

"Ele desenvolveu uma doença que não gerava mais proteína para o corpo. Foram tiradas 11 bitucas de dentro dele. E ele não conseguia mais comer. Teve diarreia com sangue e foi ladeira baixo", disse ele, que ainda fez um pedido. "Com o cocozinho do cachorro, a gente vai lá, pega e coloca dentro de um saquinho. Então, acho que seria educado também que as pessoas que têm esse hábito [de fumar], pudessem ter esse mesmo tipo de de atitude", lamentou ele em seu desabafo.