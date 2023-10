É uma marca de whisky escocês de luxo, com uma associação indelével com a realeza britânica e eventos especiais. Lançado em 1953, para comemorar a coroação da Rainha Elizabeth II, seu nome faz referência à tradicional saudação de 21 tiros de canhão durante a coroação. Ele é conhecido por sua qualidade excepcional e é uma escolha natural para celebrações requintadas.

A Casa de Polo de Jodhpur, situada em Jodhpur, no estado de Rajasthan, Índia, é uma das residências reais mais impressionantes do mundo. Com uma arquitetura majestosa e uma rica história que remonta ao século XIX, é um símbolo de elegância e cultura.