Rosamaria Murtinho posta foto com Nicette Bruno e desabafa: ''Saudades de você''

CARAS Digital Publicado em 05/02/2022, às 19h25

Rosamaria Murtinho (86) usou as redes sociais neste sábado, 5, para recordar um clique muito especial.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma foto ao lado de Nicette Bruno (1933 - 2020), que faleceu vítima da covid-19.

Na publicação, Rosamaria confessou que sente saudade de compartilhar momentos especiais com a amiga. "Hoje bateu uma saudade dos telefonemas, dos encontros, dos aniversários, das risadas, dos palcos com você, de quando a gente amontoava os filhos no camarim para ensaiar a peça, da gente torcendo uma pra outra, se prestigiando… Enfim, saudades de você", declarou a artista na legenda.

A lembrança encantou os seguidores. "Ah que amores. Saudade eterna", disse uma internauta. "Que bonito este sentimento", comentou outra. "Duas rainhas da TV brasileira", afirmou uma seguidora. "Ela deixou muita saudade", falou uma fã.

Confira a foto de Rosamaria e Nicette Bruno: