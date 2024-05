Roque faz primeira aparição após receber alta e atualiza quadro de saúde

O diretor de auditório do SBT Gonçalo Roque fez sua primeira aparição após receber alta do Hospital Santa Elisa, no interior de São Paulo

O diretor de auditório do SBT Gonçalo Roque, que é ex-assistente de Silvio Santos, fez sua primeira aparição após receber alta do Hospital Santa Elisa, localizado em Jundiaí, no interior de São Paulo. Em entrevista ao Tá na Hora nesta quinta-feira, 30, ele e sua mulher, Janilda nogueira, falaram sobre a saúde do veteranos, que sofreu um sangramento intracraniano.

"A gente comeu, e no momento da sobremesa, eu achei ele meio estranho. Eu falei: 'O que você tem?'. Ele disse: 'Não, não estou sentindo nada'. Na hora que eu virei, meu filho gritou: 'O pai está passando mal'", recordou a mulher sobre o dia que o animador passou mal em um restaurante.

"Ele ficou lá cinco dias [internado], fez os exames. No Raio-X deu um sangramento no crânio, deu um tumor no cérebro. Com os medicamentos, se Deus quiser, não vai precisar operar. Não foi um AVC", continuou Janilda.

Em seguida, Roque falou sobre seu estado de saúde. Ele está em casa, mas permanece em observação e continua tomando os medicamentos necessários. "Com a graça de Deus, minha saúde está 80%. Infelizmente, o que aconteceu comigo poderia acontecer com qualquer um, são coisas da vida", disse.

Roque recebe alta e volta para sua casa

Após quase uma semana no hospital, Roque recebeu alta na última sexta-feira, 24. Na rede social, a esposa dele, Janilda Nogueira, deu a boa notícia ao postar um vídeo dele no carro indo para casa. "Roque teve alta de volta pra casa graças a Deus", disse ela, que mostrou o marido sentado e interagindo bem.

"Roque voltando pra casa depois de um susto agora está tudo bem não foi preciso de cirurgia pois o exame deu um menigioma benigno não foi preciso de cirurgia graças a Deus com o medicamento certo ele vai evitar de da convulsão", falou ela.