Ronnie Von relembra último encontro com Jô Soares: ''Fiquei preocupado''

06/08/2022

O cantor Ronnie Von (78) se pronunciou sobre a morte do apresentador e humorista Jô Soares (1938 - 2022), que faleceu na madrugada de sexta-feira, 05, em São Paulo.

O comediante estava internado no Hospital Sírio Libanês desde o dia 28 de julho e faleceu aos 84 anos de idade. A causa da morte não foi divulgada a pedido do próprio artista.

Ronnie desabafou após a partida do artista, um dos maiores comediantes do país. Em entrevista ao quadro Hora da Venenosa, do Balanço Geral SP, na Record, ele recordou o último encontro com Jô, em 2019, quando ainda apresentava o Todo Seu, na TV Gazeta. O cantor revelou que tinha entrado em contato com o ex-contratado da Globo para uma entrevista, mas o convite precisou ser recusado, já que Soares estava com dificuldade para se locomover.

"Eu havia combinado com o Jô de nós trocarmos as bolas, ele seria o entrevistado, eu seria o entrevistador. Combinamos que ele iria ao meu programa de televisão, e eu faria a entrevista. Ele me disse que tinha uma certa dificuldade de locomoção. Eu disse: 'Sem problemas, eu vou até sua casa'", relembrou.

"Eu queria fazer uma coisa formal. Fui a casa dele e, de fato, vi que essa dificuldade de locomoção era importante. Ele estava com um cuidador, tinha instalado um elevador, aqueles a vácuo, e eu fiquei muito preocupado", admitiu Von.

Em entrevista aos UOL News, Ronnie lamentou a morte do grande artista. "Perder amigo é complicado. Agora, quando você perde uma referência, a coisa dobra de tamanho. Eu estou muito triste e acredito que todos os brasileiros também estejam", declarou ele, que acrescentou: "Foi um dia muito pesado para todos nós, mas devemos sempre tirar proveito da adversidade."

Em seu feed no Instagram, ele prestou homenagem a Jô. "Hoje o Brasil amanheceu mais triste, perdemos alguém que exercia um dos ofícios mais difíceis, o de fazer sorrir. Vá em paz, Jô, fique na certeza de que você cumpriu com honra e louvor a sua missão", escreveu Ronnie.

Confira trecho da entrevista de Ronnie Von sobre Jô Soares:

Tata Werneck lembra selinho em Jô Soares durante entrevista

Tata Werneck (38) prestou uma linda homenagem a Jô Soares, ressaltando sua admiração pelo artista. A famosa publicou vídeo de quando foi entrevistada pelo apresentador no Programa do Jô pela primeira vez. A esposa de Rafael Vitti (26) contou que já havia sido convidada por ele para conhecê-lo, mas assumiu que desmarcou seis vezes, porque tinha "pânico" de ir, e destacou que Jô era inspiração. Tata ainda recordou que deu um beijo no ator durante a entrevista. "Que tristeza acordar sem você, Jô. Você talvez, só agora, entenda o quanto você era uma referência pra mim, apesar de ter te dito muitas vezes.Você mudou muitas e muitas vidas. Eu desmarquei 6 vezes a ida ao seu programa porque tinha pânico de ir e não ser bom. Porque "Ir ao Jô", pra mim, era sentir que tinha dado certo. Aí você me ligou e disse "Você não gosta de mim? Por favor, venha. Quero te conhecer'", começou falando.

