Romântico! Filho de Faustão presenteia Schynaider Moura com mimo sofisticado

Apaixonadíssimo, João Silva, Filho de faustão surpreendeu a namorada com presente romântico

Apaixonado, o filho de Faustão (72), João Silva (19) enviou um presente romântico e sofisticado para a amada Schynaider Moura (34) na última terça-feira, 14. Para celebrar o Valentine 's Day, a bela compartilhou uma foto nas redes sociais para mostrar o mimo que recebeu.

Nos feed do Instagram, a loira revelou que João Silva a surpreendeu com um buquê de flores caprichado. Fofo, né? "My Valentines @joaosilva #happyvalentinesday", legendou ela na publicação ao compartilhar o clique.

Os fãs, claro, se derreteram com o amor dos dois. "Namorado dedicado é tudo né", disse uma internauta. "Gente vocês são lindos demais!!! Deus abençoe!!!", comentou outra. Já uma terceira ressaltou: "Viva o amor".

Recentemente, Schynaider Moura publicou um clique românticoonde aparece aos beijos com o namorado.

VEJA A PUBLICAÇÃO DA NORA DE FAUSTÃO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Schynaider M. (@schynaider)

CARNAVAL

No último sábado, 11, durante a chegada ao evento Ensaios da Anitta, na Zona Norte de São Paulo, a modelo Schynaider Moura foi flagrada mais uma vez em clima íntimo com o namorado João Guilherme Silva.

Na chegada do evento, o casal protagonizou cenas de intimidade ao surgir aos beijos. Em uma das fotos, os pombinhos aparecem sorrindo para a câmera.

De shorts jeans e top, Schynaider arrancou elogios na ocasião ao deixar em evidência a barriga sarada e as pernas torneadas.