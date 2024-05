Romana Novais, esposa de Alok, se emociona ao falar dos filhos: ‘Me inspiram todos os dias’

Em entrevista à CARAS Brasil, Romana Novais fala dos desafios e prazeres da maternidade e revela se pretende ter mais filhos

Romana Novais (32) não consegue esconder a emoção ao falar, com tanta admiração e carinho, dos filhos Ravi (4) e Raika (3), frutos do casamento com o DJ Alok (32). Neste Dia das Mães, a CARAS Brasil conversou com a médica sobre maternidade. Ela não nega que educar um filho é algo desafiador na vida de uma mulher que tem muitos desejos profissionais, mas garante que com planejamento, os dias ficam muito mais leves. E ela ainda se derrete ao falar dos pequenos: “Me inspiram todos os dias”.

A maternidade sempre esteve nos planos de Romana. “O desejo de ser mãe sempre foi uma parte importante de quem eu sou. Sempre amei a ideia de nutrir, amar e ajudar um pequeno serzinho a crescer e florescer, sempre foi algo que me inspirou profundamente. Tenho a sorte de realizar esse sonho sendo mãe do Ravi e da Raika, que são crianças tão especiais”, diz.

Romana se emociona ao falar um pouco mais de seus filhos: “Eles são tudo para mim! Eles me inspiram a ser uma mãe melhor todos os dias, uma pessoa melhor todos os dias. Desde a gestação de cada um deles, eles transformaram minha vida de uma forma única e a maneira como vejo o mundo também. Acho que depois que me tornei mãe, nasceu uma Romana com mais fé, ainda mais fortalecida. Com certeza, Deus cuida de mim e da minha família de uma forma muito especial. Eles representam a minha melhor versão”.

Conciliar a carreira com a maternidade não é algo fácil para Romana, mas ela garante que com planejamento, tudo funciona muito bem. “Não mesmo. Eu adoraria dizer que é fácil dar conta de tudo e que temos tempo para fazer tudo o que precisamos e queremos ao longo da semana, mas sejamos sinceros, toda mãe sabe que não dá tempo de fazer tudo. Mas costumo dizer que tudo é uma questão de organização e planejamento. Me organizo pensando nas minhas prioridades da semana. No momento, elas são a Clínica Romana e meus filhos. Meus filhos sempre serão (prioridades), eles passam à frente de qualquer outra coisa na minha vida, mas neste momento, a clínica demanda um pouquinho mais de energia”, conta.

“Como o lançamento é recente e sempre temos várias novidades para nossas pacientes, acabo dedicando um pouco mais de atenção. Mas consigo me dividir bem para dar conta do meu lado médica, dando atenção que as minhas pacientes merecem, e do meu lado mãe também. Além disso, também tenho outros compromissos ao longo da semana. Então, divido os dias entre atendimentos, compromissos pessoais, publicidade e a minha família. É tudo uma questão de planejamento e prioridade, acho que esse é o segredo”, emenda.

Questionada se pretende ter mais filhos, ela brinca: “Digo que acabei de ter meu terceiro filho, porque é isso que a Clínica Romana representa para mim. Ela sempre foi o meu sonho e agora que pude realizá-la, do jeitinho que sempre sonhei, quero aproveitar um pouco mais e me dedicar a isso. Por enquanto, quero cuidar desses três filhos que já tenho. No momento, me sinto completa, mas não descarto a possibilidade de mudar de ideia em algum momento (risos)”.

E como é a Romana mãe? A médica garante que é aquela que procura ter tempo de qualidade com os filhos. “Acredito que esse tempo que passamos juntos ajuda a criar laços afetivos e faz com que nossa conexão seja sempre pautada no amor, confiança e respeito, valores que para mim são inegociáveis e que tento sempre passar para os meus filhos através das minhas atitudes. Quero ensiná-los a serem crianças responsáveis e que contribuem para fazer do mundo um lugar melhor. Sinto que tenho muito a aprender com meus filhos. A maternidade é um processo desafiador. Talvez seja o mais desafiador da minha vida. E as crianças vão se desenvolvendo, mudando, e nós, como pais, temos que ir acompanhando e nos adaptando. Por isso, sinto que tenho muito a aprender e também a ensinar”, ressalta.

Romana ainda dá detalhes sobre a personalidade dos pequenos. “A Raika é uma menina graciosa e carinhosa. Ela dorme em cima de mim quando dormimos juntas, é atenciosa com a família e também com as pessoas de fora. Ela é o tipo de criança que demonstra seu amor pelo toque, o contato físico. Muito graciosa! Já o Ravi, também tem a forma dele de demonstrar carinho, mas ele faz isso através do tempo de qualidade. Adora ficar juntinho de nós, fazendo suas atividades, brincando, é mais tímido e fala com os olhos”, revela.

Romana Novais brinca com Raika e pedala com Ravi - Reprodução/Instagram

Como neste domingo comemoramos o Dia das Mães, a esposa de Alok fala sobre maternidade no geral e da importância da data. “A maternidade significa para mim a materialização do amor. Procuro ser a melhor mãe que posso ser para eles dois. Quero que sintam orgulho de quem sou e da conexão que criamos no nosso dia a dia. Porque esses pequenos momentos que criamos juntos ficarão com eles para o resto da vida. Então, procuro sempre ter tempo de qualidade com eles, equilibro minha rotina na clínica para ter tempo de ficar com eles toda manhã e faço questão de aproveitar os finais de semana e as viagens em família. O maior presente que posso oferecer é a minha presença. E eu levo isso muito a sério!”, afirma.

“Acho a data super importante e fundamental, na verdade. O Dia das Mães é uma celebração importante porque reconhece e homenageia o papel que nós mulheres e mães temos na vida, não só dos nossos filhos, mas na sociedade em geral. Prezo muito por passar tempo de qualidade com quem amo, então para mim é essencial ter essas oportunidades para reunir a família e fortalecer os laços”, emenda.

Romana conta que pretende aproveitar bastante o dia. “Vou ficar juntinho da minha família. Vai ser dia cheio de amor e momentos preciosos ao lado dos meus filhos e da minha mãe. Também aproveito para dar atenção para o meu lado filha. Isso para mim é o mais importante, pois são essas oportunidades que temos para criar memórias”, diz.

Alok com Ravi no colo e Romana com Raika - Reprodução/Instagram

LANÇAMENTO DA RN SKIN

Recentemente, Romana Novais lançou o RN SKIN, protocolo exclusivo que reúne tecnologias inovadoras e técnicas especializadas para promover cuidados com a saúde da pele. O método abrange cinco etapas que vão desde a limpeza profunda e hidratação até a renovação do viço da pele, tornando-a mais bonita e saudável.

“Ele nasceu da minha vontade de proporcionar um momento especial para todas as minhas pacientes. Sabemos o quanto a pele pode influenciar na autoestima de uma pessoa e o quão preocupados nossos pacientes são com esse aspecto da sua saúde. Quando criamos este protocolo, nosso maior objetivo era combinar as melhores técnicas disponíveis e as melhores tecnologias da Clínica Romana, para oferecer aos nossos pacientes uma experiência única de autocuidado. Além de todos os benefícios, o RN Skin foi pensado para ser uma experiência que podr ser presenteada”, finaliza.