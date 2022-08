Rolou? Viúvo de Paulo Gustavo é flagrado em show de cantor apontado como seu namorado

Viúvo de Paulo Gustavo é clicado em show de cantor carioca; rumores apontam que eles estão juntos

Viúvo do humorista Paulo Gustavo(1978 - 2021), o médico dermatologista Thales Bretas(33) foi flagrado neste final de semana no show do show do cantor Silva, que foi apontado como seu novo affair.

Nas fotos que estão circulando, ele aparece na área para famosos e celebridades ao lado de vários amigos. Os dois evitaram posar juntos, mas a simples aparição do médico já chamou a atenção.

Os rumores de que os dois estão vivendo um romance surgiram em abril, quando amigos próximos garantiram ao jornal 'Extra' que os dois estavam se conhecendo melhor.

Silva está solteiro desde o final do ano passado, quando terminou um namoro com um estilista.

HOMENAGENS

Na última terça-feira, Gael, filho do médico, completou 3 aninhos de vida. Para celebrar essa data tão especial, o médico publicou um vídeo em homenagem ao herdeiro, onde ele lembrou fotos ao longo da vida do menino.

Na legenda, o papai babão não se aguentou e se declarou para o menino: "Gael, meu amor! Você chegou como um sopro… rápido até pra nascer! Já nasceu de olhos abertos, atento pro mundo, super observador… e assim é até hoje! Você é valente, independente, gosta de explorar tudo sem grandes medos… mas ainda pergunta pro papai se pode! Eu quase derreto… você é amoroso, desconfiado, expressivo, e sua alegria contagia todo mundo ao seu redor!".

Veja: