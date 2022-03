Rodrigo Santoro publica cliques raros em família para celebrar o Dia Internacional da Mulher

O ator Rodrigo Santoro publicou fotos da esposa, Mel Fronckowiak, e da filha, Nina, no Dia Internacional da Mulher

CARAS Digital Publicado em 08/03/2022, às 12h50

Rodrigo Santoro (46) usou as suas redes sociais nesta terça-feira, 8, para celebrar o Dia Internacional da Mulher.

O ator compartilhou fotos raras da esposa, Mel Fronckowiak (34), e da filha, Nina, e fez uma declaração emocionante agradecendo pela existência das duas nesse dia ainda mais especial.

Nas imagens, o casal aparece de costas diante da imensidão do mar na companhia da herdeira, de quatro anos.

"Meus amores! Celebro diariamente suas existências e o tanto que eu aprendo com elas. Presenciar essa força me faz um homem melhor, me faz querer ser um filho, um marido e um pai melhor. Com minha mãe aprendi meus primeiros passos. Minha esposa, meu amor, me ensina tanto todos os dias. Com minha filha, aprendi a voar. É bom se olhar através dos olhos de uma criança. Ganho mais vida, amplio minha escuta", começou.

Na sequência, o astro revelou os seus desejos para o futuro para a pequena. "Quero que você, minha filha, consiga realizar todo seu potencial. Que possa ter voz, se amar, desejar e alcançar seus sonhos, sejam eles quais forem. Vejo na paternidade, no exemplo, na construção das relações, na conversa, na escuta atenta com nossos filhos e nossos amores uma oportunidade de tecer o futuro".

Por fim, Rodrigo comentou sobre a sorte de ter as duas em sua vida. "Enquanto isso eu sigo aprendiz, desse choro-sorriso, dessa capacidade de se transformar, de ir em frente, sem nunca perder a doçura. Que sorte a minha", concluiu.

A apresentadora fez questão de agradecer pela publicação do marido. "A sorte é toda nossa por termos por perto alguém tão aberto para olhar com amor, para aprender, para ser a melhor versão possível. Obrigada por nos celebrar e por compartilhar a vida conosco", comentou.

CONFIRA A DECLARAÇÃO DE RODRIGO SANTORO PARA A ESPOSA E A FILHA