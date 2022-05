Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak aproveitam festival no Rio: ''Parceiros''

O casal Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak posou juntinhos durante o festival e arrancou elogios dos fãs

Rodrigo Santoro (46) atualizou as suas redes sociais com cliques românticos ao lado da esposa, Mel Fronckowiak (34).

No final de semana, o casal curtiu o MITA Festival no Rio de Janeiro e aproveitaram o momento para renovar o feed do Instagram.

O ator compartilhou uma sequência de fotos com a amada, com quem completou 10 anos de união, e arrancou elogios dos seguidores.

Na legenda, ele apenas colocou um emoji de coração vermelho. Já a apresentadora fez uma declaração nos comentários. "Meu parceiro de festivais e caminhos pelo mundo", escreveu ela.

"Ai me adotem", disparou uma internauta; "Vcs dois são como vinho!", declarou outra; "Casal maravilhoso", elogiou uma terceira.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE RODRIGO SANTORO