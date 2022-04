Rodrigo Mussi terá alta em breve e fala pela primeira vez sobre sobrinho recém-nascido

Segundo eliminado do BBB 22, Rodrigo Mussi terá alta ainda nesta semana e está ansioso para ir embora, disse o irmão do brother, Diogo Mussi

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 08h39

Boas notícias! O ex-BBB Rodrigo Mussi (36) está mais sorridente e terá alta do Hospital das Clínicas, em São Paulo, ainda nesta semana.

A equipe do participante do BBB 22 usou as redes sociais para compartilhar novo comunicado sobre o estado de saúde do gerente comercial após acidente de carro no dia 31 de março na Marginal Pinheiros.

"Rodrigo Mussi a cada dia se recupera mais, essa semana terá alta do Hospital das Clínicas e será transferido para um local específico para o seu tipo de reabilitação intensiva! Hoje se alimentou super bem, fez a fisioterapia e a cada dia está menos confuso e mais lúcido. Todo dia é uma vitória", dizia a nota na noite de quarta-feira, 26.

O irmão de Rodrigo, Diogo Mussi, contou nos Stories de seu Instagram que o ex-brother continuará seu tratamento em um local adequado. Ele ainda disse que o irmão está ansioso para ir embora e que falou do sobrinho que nasceu recentemente.

"Boa noite, pessoal! Tudo bem? Hoje conversei bastante com o Rodrigo por câmera, ele está bem sorridente, falou bastante do Luquinha [filho de Diogo que nasceu recentemente], falou que ia pegar no colo, foi a primeira vez que ele comentou sobre isso e deixou a gente muito emocionado e feliz", começou falando.

"Ele segue na reabilitação. Essa semana ele vai ter alta do HC, vai ser transferido para iniciar a reabilitação intensiva, que nada mais é do que o que ele já vem fazendo, mas agora em um lugar mais estruturado, mais voltado para a reabilitação, com aparelhos, enfim, e ele está na expectativa, quer ir embora para casa logo e tem se esforçado bastante, está se alimentando bem melhor, hoje foi um dia muito bom de alimentação, isso ajuda bastante, e aí, em breve ele vai falar com vocês, no tempo dele, quando ele estiver mais restabelecido ele vai mandar um recado para os fãs para agradecer o carinho e também o HC. Fiquem bem, fiquem com Deis e muito obrigado pelas energias positivas e pelas orações. Um grande beijo", finalizou Diogo.

Rodrigo Mussi ganha homenagem na final do BBB 22

Durante o programa desta terça-feira, 26, a emissora preparou um vídeo em que o ex-BBB Rodrigo Mussi aparece revivendo momentos no lugar de Arthur Aguiar (33), o campeão do reality em disputa com Douglas Silva (33) e Paulo André (23).

Confira a atualização sobre estado de saúde de Rodrigo Mussi: