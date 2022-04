Rodrigo Mussi passa a respirar sem ajuda de aparelhos

Família de Rodrigo Mussi volta a atualizar as informações sobre o estado de saúde do ex-BBB

CARAS Digital Publicado em 08/04/2022, às 20h39

Rodrigo Mussi (36) segue evoluindo! Após ter enfrentado uma nova cirurgia na perna, o ex-BBB teve que passar por uma ressonância magnética na manhã desta sexta-feira, 08.

Segundo Diogo Mussi, irmão de Rodrigo, tudo indica que a medula do paciente não foi afetada."Rod está estável, dobrando e esticando as pernas e braços, conforme vai despertando. O menino é ansioso, por isso, seu despertar deve ser mais lento", escreveu Diogo nos Stories do Instagram.

Diogo Mussi celebra evolução do irmão

Na publicação seguinte, Diogo afirmou que Rodrigo voltou a respirar sem ajuda de aparelhos e que, agora, o respirador está funcionando apenas como um suporte.

"Volta meu irmão, volta gigante!", celebrou Diogo, após receber a notícia de que o ex-BBB está com força nos pulmões.