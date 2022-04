Rodrigo Mussi está respirando sem aparelhos e andando: "Hoje ele tá extubado"

Novidades do caso!

Em coletiva de imprensa neste domingo, 17, irmão de Rodrigo Mussi, Diogo Mussi, deu detalhes sobre o estado de saúde do ex-BBB

Nataly Paschoal Publicado em 17/04/2022, às 10h27

Internado desde o início do mês após ter sofrido um acidente de carro, Rodrigo Mussi (36) é considerado um milagre para os médicos.

Após dar a boa notícia neste sábado, 16, que o irmão já iniciou os exercícios de fisioterapia na UTI, Diogo Mussi contou em coletiva de imprensa neste domingo, 17, mais novidades sobre o estado de saúde do ex-BBB.

Durante o encontro no Hospital das Clínicas, em São Paulo, que a CARAS Digital participou, o irmão do ex-participante do BBB 22 revelou que ele teve o processo de extubação completo na última quarta-feira, 13, após ter complicações na glote.

"Ele teve uma falência respiratória pelo um edema na glote, inchaço, aí fechou e ele não conseguia respirar e tiveram que entubar novamente", contou Diogo Mussi. "Na última quarta-feira procederam de novo e conseguiram tirar, hoje ele tá extubado, tá falando, tá andando com a ajuda de um fisioterapeuta", falou novas informações sobre o estado de Rodrigo.

O acidente de Rodrigo Mussi

No dia 31 de março, Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro em São Paulo e ficou em estado grave após ser arremessado do veículo que chamou por um aplicativo. O motorista do transporte alegou ter dormido no volante, o que teria causado a colisão com um caminhão.

Após o ocorrido, o ex-BBB foi internado em estado crítico e precisou passar por cirurgias. Traumatismo craniano e lesão na coluna foram alguns dos danos causados em seu corpo.

O caso de Rodrigo Mussi é considerado um milagre para os médicos. Internado na UTI, o ex-BBB vem reagindo ao processo de extubação e iniciou fisioterapia.