Rodrigo Faro mostra look para gravação: "A gente fica mais elegante no inverno"

O apresentador Rodrigo Faro brincou ao mostrar o look que escolheu para ir trabalhar

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 17h27

Rodrigo Faro(47) divertiu os seguidores das redes sociais ao mostrar seu look "elegante".

Na imagem compartilhada em seu perfil no Instagram, o apresentador aparece usando uma jaqueta, uma bermuda, meias e chinelo.

Na publicação, Faro brincou sobre ficar mais elegante no frio e ainda revelou que esse foi o look que usou para ir trabalhar. "A gente fica mais elegante no inverno… Saí pra gravar assim…", afirmou ele na legenda do post.

O look do apresentador foi elogiado pelos seguidores. "Muito elegante", disse um internauta. "Top, arrasou na produção", comentou outra. "Estilo é para poucos. Você arrasou", falou uma fã.

Declaração para a família

Rodrigo Faro atualizou as suas redes sociais com mais uma declaração de amor para a sua família. Em seu perfi, o apresentador compartilhou uma foto da esposa, Vera Viel (46), com as três filhas, Clara (16), Maria (13) e Helena (9), e transbordou amor.

Na imagem, a artista aparece ao lado das herdeiras usando os looks com a mesma estampa. "Meu legado pra esse mundo…Uma mamãe dessa bicho…E três gatinhas lindas…Minhas maiores bênçãos!", escreveu ele na legenda da publicação.

Confira: