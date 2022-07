Rodrigo Faro lamenta saudade da família: ''Sem elas não dá''

Gravando programa e filme de Silvio Santos, o apresentador Rodrigo Faro lamentou a saudade da esposa e das filhas

Rodrigo Faro (48) usou as suas redes sociais para falar da saudade que está sentindo da família, que está de férias nos Estados Unidos enquanto ele cumpre a agenda de compromissos aqui no Brasil.

O apresentador relembrou a passagem da família pela Disney e comentou que já está há 15 dias sem ver a esposa, Vera Viel (46), e as filhas, Clara (17), Maria (14) e Helena (9).

"Meu Deus, não aguento mais de saudade…15 dias longe delas só gravando o programa e rodando o filme do Silvio Santos sem descanso…", disse ele.

Em seguida, Faro pediu para que a semana passe logo para que o quinteto se reencontre. "Quero que essa semana passe depressa pra reencontrar minha família… Sem elas não dá…", lamentou.

A apresentadora e esposa não deixou de comentar a publicação do marido. "Muita saudades de você meu amor !!! Te amamos", declarou ela.

RODRIGO FARO SURGE CARACTERIZADO DE SILVIO SANTOS

O apresentador Rodrigo Faro (48) já começou a gravar o filme, Sequestro, que conta como foi o rapto de Silvio Santos (91) em 2001. Após compartilhar alguns registros mostrando como ficou após passar horas fazendo maquiagem para se parecer com o dono do baú, ele surgiu usando um look inspirado no empresário.

