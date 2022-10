Rodrigo Faro deixa seguidores babando ao aparecer brincando sobre cantar no chuveiro

Apresentador Rodrigo Faro publica vídeo com piada sobre cantar no chuveiro mas seu físico rouba a cena

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 21h02

Nesta terça-feira, 18, o apresentador Rodrigo Faro (48) decidiu deixar seus seguidores malucos ao aparecer tomando banho. No vídeo publicado em suas redes sociais, ele brinca sobre cantar no chuveiro e os vizinhos participarem, mas o que roubou a cena foi seu físico impressionante aos quase 50 anos.

“Quando eu canto alto demais no banho, os vizinhos…”, brincou Faro na legenda da publicação em seu perfil oficial no Instagram. Porém, muitas pessoas queriam mesmo era elogiar o físico do apresentador do famoso quadro Vai Dar Namoro, na Hora do Faro.

“Ai Faro, você é gato demais”, comentou uma fã. “O dono da lancha”, disse outro. “Ele gooosta”, brincou uma terceira seguidora, fazendo alusão aos barulhos e frases que ficaram conhecidas graças ao programa de Rodrigo.

Veja a publicação de Rodrigo Faro cantando no chuveiro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Faro (@rodrigofaro)

Rodrigo Faro publica vídeo ‘zoando’ esposa em seu aniversário

Em um vídeo no Instagram, Rodrigo Faro decidiu dar os parabéns para sua esposa Vera Viel de forma diferente… “Ela aguenta isso há 25 anos!”, disse o apresentador na legenda da publicação feita em seu perfil oficial do Instagram.

No vídeo, o maridão aparece cantando parabéns para Vera, que comemorou seus 47 anos. “Zoando” com a cara da amada, Rodrigo dança, canta e esfrega balões na cara dela.