Rodrigo Faro aponta semelhança com jogador de futebol alemão recém aposentado

Apresentador Rodrigo Faro mostra semelhança com Mesut Özil, que se aposentou nesta quarta-feira, 22

Nesta quinta-feira, 23, o apresentador Rodrigo Faro (49) decidiu mostrar para seus seguidores que descobriu um sósia alemão. O famoso compartilhou em suas rede sociais sua semelhança com o ex-jogador de futebol Mesut Özil (34), que anunciou sua aposentadoria do futebol na última quarta-feira, 22.

“Lembrando aqui quando joguei a Copa do Mundo”, escreveu o apresentador, no story que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Faro aparece em uma selfie, enquanto o seu “sósia” aparece com a taça da Copa do Mundo de 2014 na mão, com uma medalha em seu pescoço.

tem esse aqui também

rodrigo faro ozil pic.twitter.com/Xb20vZCPwd — júlia (@juhxisze) March 23, 2023

Aposentando de forma precoce do futebol, Mesut Özil disse que problemas físicos ajudaram a tomar sua decisão. Jogador com passagem por times como Real Madrid, da Espanha, e Arsenal, da Inglaterra, é sempre citado como um dos melhores de sua época.

“Após duras considerações, estou anunciando minha aposentadoria imediata do futebol. Foi um privilégio ser jogador profissional por quase 17 anos, e me sinto incrivelmente grato pela oportunidade. Mas nas recentes semanas e meses, sofrendo com algumas lesões, se tornou mais e mais e claro que é hora de deixar a grande cena do futebol”, escreveu em sua despedida.

Rodrigo Faro recebe elogios da esposa, Vera Viel

Há poucas semanas, Rodrigo Faro fez aniversário e ganhou uma homenagem de sua esposa, Vera Viel, nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, Vera Viel postou um clique em que o famoso aparece sem camisa no mar e fez uma linda declaração para o artista, com quem é casada desde 2003. Os dois estão juntos desde 1997 e são pais de três meninas, Clara (17), Maria (14), e Helena (9).

"Hoje é o dia desse HOMEM Lindo, Gato, Sarado e Amor da minha vida. Conheci com vinte e três aninhos e hoje está completando 49 anos. Quanta Gratidão a Deus eu tenho pela sua vida, meu amor, você sabe o quanto nós te amamos e desejamos que você tenha sempre muita saúde e felicidades e uma vida abençoada", iniciou Vera ao legendar a publicação. "Parabéns pelo seu aniversário e assim como você disse pra mim. Você também merece tudo de melhor nesse mundo: EU! Vivaaaaa o seu diaaaaa", brincou ainda.