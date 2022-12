Rodrigo De Paul, galã da Argentina, namora com cantora argentina chamada de ‘Anitta Hermana’

Volante titular seleção argentina Rodrigo De Paul vive romance com uma das maiores estrelas do país atualmente

O volante titular da Seleção Argentina Rodrigo De Paul (28) vive atualmente um relacionamento com a cantora argentina Tini Stoessel (25), uma das artistas mais populares do momento dos nossos vizinhos. O romance se tornou público apenas no começo do ano, quando ambos publicaram uma foto juntos.

Após a derrota da Argentina para a Arábia Saudita, logo na estreia da Copa do Mundo no Catar, a cantora viajou para o país asiático para encontrar-se com o namorado, para apoiá-lo depois da partida que lançou dúvidas sobre a participação dos hermanos no Mundial. Porém, depois de uma estreia ruim, eles venceram os dois outros jogos e avançaram para as oitavas, onde passaram pela Austrália com tranquilidade, mas enfrentaram uma pedreira para passar pela Holanda nas quartas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo De Paul (@rodridepaul)

Rodrigo de Paul se separou de Camila Homs em junho do ano passado. O ex-casal ficou juntos durante 12 anos e tiveram dois filhos, Francesca e Bautista.

Conhecida como Tini, Martina Stoessel Muzlera é um sucesso na Argentina e em outros países da América Latina. No ano de 2022, Tini foi a artista mais escutada do Spotify no país. Ela conta com mais de 14 milhões de ouvintes mensais na plataforma de streamings.

E ela também tem uma ligação com o Brasil. Em julho, a argentina lançou uma música chamada “La Loto”, com participação da cantora Anitta e da norte-americana Becky G. O que fez com que Tini e Anitta começassem a ser muito comparadas por serem grandes sucessos de seus países.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Instagram (@instagram)

Nesta terça-feira, 13, Rodrigo De Paul e a Seleção Argentina entram em campo mais uma vez pela Copa do Mundo 2022, para enfrentar a Croácia pela semifinal do mundial, às 16h (horário de Brasília). Ambas as seleções vem de jogos duríssimos que foram para os pênaltis. Os hermanos passaram pela Holanda, enquanto os europeus, pelo Brasil. Quem vencer, enfrenta o ganhador de França e Marrocos.