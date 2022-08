Rodrigo Calazans se declara para Isabella Scherer após nascimento dos filhos gêmeos: "Você é minha vida"

Rodrigo Calazans compartilhou fotos do parto dos filhos gêmeos, Mel e Bento, e se declarou para a namorada, Isabella Scherer

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 17h20

Rodrigo Calazans usou as redes sociais nesta quarta-feira, 31, para prestar uma linda declaração para a namorada, Isabella Scherer (26), que deu à luz aos gêmeos Mel e Bento na última segunda-feira, 29, em uma maternidade em São Paulo.

Em seu perfil no Instagram, ele compartilhou algumas fotos do parto dos filhos e aproveitou os registros para exaltar a amada. "@isascherer Você é luz, você é vida, você é uma maravilha. Você é de carne e osso, você tem medo e os enfrenta. No teu peito, um colo quente que alimenta", começou ele.

Calazans completou a homenagem: "Seu ventre, uma moradia para essas novas vidas! Te amar e te acompanhar é coisa mais BELLA dessa vida. Sou seu fã, e você é minha vida. Obrigado por mais esta alegria. Te amamos todos os dias. Papai, Mel e Bento!", declarou ele.

Confira as fotos de Isabella Scherer após o parto dos gêmeos:

Isa revela que filho estava na semi intensiva

Nesta quarta-feira, 31, Isabella comemorou a saída do filho, Bento, da observação da semi intensiva. Nos Stories do Instagram, a atriz contou que ele teve um quadro de baixa glicemia e atualizou o quadro de saúde do herdeiro.

"Gente, temos uma novidade: Bentinho voltou pro quarto. Não foi nada demais, mas a glicemia dele estava baixando muito. A gente deu de mamar no quarto, mas a glicemia dele baixava muito mais que a dela. Tentamos dar um pouco de fórmula e glicose aqui no quarto, não deu certo, e ele ficou em observação na semi intensiva", explicou.

