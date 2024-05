Roberto Carlos doa renda do show de Dia das Mães para RS: 'Urgência'

Assessoria de Roberto Carlos confirmou doação à CARAS Brasil; apresentação aconteceu neste domingo, 12, em Santos, no litoral de São Paulo

Roberto Carlos (83) reverteu a renda total de seu show especial em homenagem ao Dia das Mães em doações para os moradores do Rio Grande do Sul. O músico, que já havia doado R$ 200 mil ao estado gaúcho, comunicou a ação à CARAS Brasil através de sua assessoria.

"A população do Rio Grande do Sul tem pressa. E por conta desta urgência o cantor Roberto Carlos decidiu doar integralmente a renda do show em homenagem ao Dia das Mães ", diz a nota compartilhada pela equipe do cantor.

O show aconteceu neste domingo, 12, em Santos, cidade do litoral de São Paulo. O evento fez parte da turnê Eu Ofereço Flores, que já teve apresentações internacionais em locais como Estados Unidos e Europa, e conta com sucessos como Como é grande o meu amor por você e Jesus Cristo na setlist.

Leia também: Roberto Carlos tem a fé como um dos seus pilares: 'Ajuda a gente a andar para frente'

A apresentação aconteceu no Blue Med Convention Center, que recebia desde às 18h doações para ajudar nas enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. O show do rei estava previsto para começar às 20h e os ingressos estavam disponíveis a partir de R$ 275 (meia) e R$ 500 (inteira).

Em seu perfil oficial do Instagram, Roberto Carlos também disponibilizou um pix para doações destinadas ao Banrisul, banco do estado gaúcho, que tem recebido doações de todo o Brasil para as vítimas da tragédia.

O Rio Grande do Sul passa pela maior tragédia climática de sua história. De acordo com a Defesa Civil do estado, o número de mortos chegou a 130, enquanto 125 pessoas seguem desaparecidas. O número de afetados pelo desastre ultrapassa 2 milhões e, dos 497 municípios do estado, 446 foram atingidos pelas fortes chuvas.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ROBERTO CARLOS NO INSTAGRAM: